Пока еще не поздно нам сделать остановку



Почти 80 миллионов сторонников по всему миру. География охвата – не меньше 150 стран. Таким масштабам распространения самая упоминаемая сегодня террористическая группировка ИГИЛ могла бы только позавидовать. «Таблиги Джамаат» – религиозно-экстремистское объединение, умело оставаясь в тени, стремительно завоевывает новые умы и территории.



Скрытая или скрываемая угроза?



Они не бегают с автоматами наперевес и не устраивают теракты. Они ведут тихую информационную войну. Люди в серых туниках до колен и шароварах до щиколоток скромно называют себя проповедниками и утверждают, что совершенно не интересуются политикой и не стремятся захватить власть. Хотя сухая статистика спецслужб разных стран говорит об обратном. Так, 80% радикальных исламистов, привлеченных к ответственности только во Франции, имели то или иное отношение к «Таблиги Джамаат». В США почти во всех случаях вступления американских граждан в ряды джихадистов обнаруживалась их связь с миссионерами движения. След «таблиговцев» часто находят при расследовании террористических актов и в других странах. Некоторые эксперты откровенно называют их «невидимым легионом джихада». «Невидимым» потому что у этого объединения отсутствует четкая организационная структура, его представители – абсолютно не публичны, избегают контактов с прессой, не разглашают источники финансирования, неохотно делятся информацией о своей деятельности и не выступают с какими-либо громкими заявлениями. Такой кажущийся абсолютно не агрессивным стиль поведения вводит в заблуждение порой не только экспертов, но и политических деятелей.



На постсоветском пространстве единственной страной, которая, несмотря на настоятельные просьбы соседей, до сих пор не ввела запрет на деятельность «таблиговцев», является Кыргызстан. Против подобного запрета там выступает сам президент Алмазбек Атамбаев, аргументируя свою позицию тем, что запрет может привести к радикализации движения. Кыргызский лидер считает, что в этом случае достаточно убедить проповедников следовать традиционной религии, а не ее искаженным формам. Только практика доказывает, что система убеждений не работает. В том числе и потому что деятельность дааватчи (проповедников) в том виде, в котором она есть, поддерживают в Духовном управлении мусульман Кыргызстана. Официальное мусульманское духовенство республики, а также часть сотрудников силовых структур и правоохранительных органов примкнули к течению ничуть не смущаясь, что в соседних странах его давно признали экстремистским и деструктивным. На заседаниях Совета безопасности при президенте Кыргызстана неоднократно поднимался вопрос о введении запрета на деятельность «Таблиги Джамаат», однако силами лоббистов, доводы в пользу запрета так и не сочли достаточными.



Бомба замедленного действия



А пока в кыргызских эшелонах власти и экспертном сообществе продолжаются споры, «Таблиги Джамаат» что называется тихой сапой расширяет границы своего влияния. В Кыргызстане практически не осталось ни одного населенного пункта, где бы последователи экстремистского движения не занимались миссионерской деятельностью. Дааватчи добрались даже до самых отдаленных сел в якобы мирном стремлении нести в массы свои принципы и идеи, которые, между тем, мало отличаются от идеологии джихадистов. Причем проповедуют они хотя и навязчиво, но не насильственно, спокойно и без явного принуждения. Иногда оказывают помощь нуждающимся. Понятно, что такой подход привлекает в ряды объединения много новых сторонников. Интересно, что сами проповедники порой даже не знают, какие задачи на них возложены амбициозными и корыстными руководителями объединения, свято веря, что всего лишь делают благое дело. Хотя даже если бы и так, по поводу правомерности действий «таблиговцев» можно было бы поспорить.



Проповедники, или скорее агитаторы, призывают людей к строжайшему соблюдению норм шариата. А такие призывы нередко порождают фанатизм. Надо понимать, что ни одна религия не приемлет навязывания. Это откровенная пропаганда и то, что принято называть вмешательством в частную жизнь, какими бы ни были цели пропагандистов. А цели эти, увы, очевидны. После таких проповедей и присоединения к движению наиболее активных новичков-дааватчи направляют на дополнительную подготовку в Пакистан, где им организуют встречу с представителями террористических групп. Те в свою очередь предлагают пройти еще и военную подготовку. Таким образом, все больше молодых людей оказываются в горячих точках, воюя на стороне радикалов за чуждые, навязанные им идеалы. Набравшись опыта на таком фронте, они вскоре возвращаются в свои страны, чтобы начать «джихад» уже там.



Именно поэтому «безобидное» движение с его мирно настроенными с виду последователями представляет большую угрозу для Кыргызстана в частности и региона в целом. Но в Кыргызстане, очевидно, масштаб этой угрозы недооценивают. Официальный Бишкек не только бездействует, но и пытается защищать экстремистов. А те под прикрытием продолжают реализовывать свои цели и амбиции.



Рамил Валиулин



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От редакции



Мы решили опубликовать этот материал, поскольку угроза международного терроризма сегодня буквально нависла над планетой. К тому же, Узбекистану не безразлично, что происходит в соседних государствах, поскольку мир и спокойствие на нашей земле в значительной степени зависит от мира и спокойствия в дружественных государствах-соседях.





