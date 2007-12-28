Постановили считать избранным



9 декабря Центральная избирательная комиссия Узбекистана постановила считать Шавката Мирзиёева избранным на должность президента Республики Узбекистан.



Согласно протоколам окружных избирательных комиссий, в голосовании 4 декабря из 20 миллионов 461 тысяч 805 избирателей, включенных в список избирателей, проголосовали 17 миллионов 951 тысяча 667 человек. Это составляет 87,73% в от общего числа избирателей.