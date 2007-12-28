Постановили считать избранным

9 декабря Центральная избирательная комиссия Узбекистана постановила
считать Шавката Мирзиёева избранным на должность президента Республики
Узбекистан. Согласно протоколам окружных избирательных комиссий, в
голосовании 4 декабря из 20 миллионов 461 тысяч 805 избирателей,
включенных в список избирателей, проголосовали 17 миллионов 951 тысяча
667 человек. Это составляет 87,73% в от общего числа избирателей.
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