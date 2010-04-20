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Мы не любим, когда нам угрожают

Администрации и владельцам информационного ресурса «UzMetronom.com»


5 декабря с.г. на информационном ресурсе «UzMetronom.com» опубликована статья, в которой в рамках критики вновь вводимой нормы законодательства, были выдвинуты необоснованные обвинения в коррупционных связях телеканала «Euronews» с Национальной компанией «Узбектуризм».

Администрация «Euronews» отвергает как беспочвенные любые утверждения о выплатах комиссионных вознаграждений, наличии посредников или агентов в отношениях с заказчиками, а также факт предоставления кому-либо информации относительно взаимоотношений с НК «Узбектуризм».

Кроме того, отмечая о полной приверженности «Euronews» ценностям честности, отвергая применение методов, противоправно описанных в статье, телеканал полностью поддерживает юридические действия НК «Узбектуризм» и, учитывая важность данного вопроса, резервирует за собой возможность собственного метода его решения.

В связи с этим, и в случае отсутствия доказательств о наличии коррупционной связи между телеканалом «Euronews» и Национальной компанией «Узбектуризм», предлагаем  «UzMetronom.com» удалить со своей страницы статью автора Шухрата Алимова от 5 декабря с.г., публично признать факт публикации материала с непроверенными и необоснованными обвинениями в адрес телеканала «Euronews» и НК «Узбектуризм» и принести свои извинения этим организациям.

В приложении направляем письмо исполнительного директора телеканала «Euronews»  г-на М. Питерса.



Юридическая служба НК «Узбектуризм»

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От редакции

Вот такое еще одно возмущенное письмо мы получили на нашу заметку от 5 декабря этого года. Публикуем полностью и в том виде, в котором оно поступило. Реакция странная, поскольку мы не утверждали, что в «Узбектуризм» кто-то использует коррумпированные схемы. Мы лишь не исключили их наличие - это разные вещи. Но, видимо, задело за больное. Удалять материал мы не станем, поскольку в этом случае будет непонятно, о чем мы вообще писали. Читателю хотя бы необходимо знать, в чем наша ошибка или заблуждение, если таковые были в действительности.

И еще. Тональность письма «Узбектуризм» напоминает угрозу. Мы не любим, когда нам угрожают, хотя и понимаем, что юридическая поддержка компании, преобразованной в Государственный комитет, несравненно мощнее, нежели наши скромные возможности. Тем не менее нам еще есть, что сказать по поводу деятельности ликвидированной НК «Узбектуризм». Что мы и сделаем в самое ближайшее время.

Что касается недовольства, вызванного предыдущим материалом, считаем конфликт исчерпанным, поскольку предоставили возможность возмущенной стороне высказать свое видение ситуации.

Мы не любим, когда нам угрожают






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Просмотров: 5855     13 декабря 2016


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