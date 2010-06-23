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Определён день инаугурации

По информации из приватных источников, инаугурация президента Узбекистана состоится в Ташкенте 14 декабря этого года. Решение о назначении даты вступления Шавката Мирзиёева в должность главы государства будет объявлено на заседании Сената 13 декабря. Напомним, что выборы президента Узбекистана состоялись 4 декабря 2016 года, подавляющиее большинство голосов на них набрал кандидат от либерально-демократической партии республики Шавкат Мирзиёев.

Ожидается, что председателем Кабинета Министров Узбекистана президент назначит Абдуллу Арипова, в настоящее время являющегося вице-премьером. Кандидатуру А. Арипова также предложит либерально-демократическая партия.

Определён день инаугурации


Соб. инф.



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Просмотров: 3932     13 декабря 2016


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