Определён день инаугурации



По информации из приватных источников, инаугурация президента Узбекистана состоится в Ташкенте 14 декабря этого года. Решение о назначении даты вступления Шавката Мирзиёева в должность главы государства будет объявлено на заседании Сената 13 декабря. Напомним, что выборы президента Узбекистана состоялись 4 декабря 2016 года, подавляющиее большинство голосов на них набрал кандидат от либерально-демократической партии республики Шавкат Мирзиёев.



Ожидается, что председателем Кабинета Министров Узбекистана президент назначит Абдуллу Арипова, в настоящее время являющегося вице-премьером. Кандидатуру А. Арипова также предложит либерально-демократическая партия.

