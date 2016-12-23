

14 декабря дипломаты посольства России в Узбекистане посетили проживающего в Ташкенте ветерана Великой Отечественной войны С.-А.О.Эмирова, чтобы поздравить его со 100-летним юбилеем. Фронтовик, перешагнувший вековой рубеж, сначала воевал в Крыму в составе 51-й армии, а затем создал в Симферополе партизанскую подпольную группу, действовавшую до самого освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Общаясь с солдатом регулярной армии и партизаном, дипломаты подчеркнули, что в их стране с глубочайшим уважением и благодарностью относятся к подвигу того поколения советских людей.



