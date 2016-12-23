14 декабря дипломаты посольства России в Узбекистане посетили проживающего в Ташкенте ветерана Великой Отечественной войны
С.-А.О.Эмирова, чтобы поздравить его со 100-летним юбилеем. Фронтовик,
перешагнувший вековой рубеж, сначала воевал в Крыму в составе 51-й
армии, а затем создал в Симферополе партизанскую подпольную группу,
действовавшую до самого освобождения полуострова от немецко-фашистских
захватчиков. Общаясь с солдатом регулярной армии и партизаном,
дипломаты подчеркнули, что в их стране с глубочайшим уважением и
благодарностью относятся к подвигу того поколения советских людей.
По материалам пресс-релиза посольства России в Узбекистане
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