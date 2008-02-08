Кадровые изменения в правительстве

По информации из конфиденциальных источников, серьезные кадровые изменения произошли в правительстве Узбекистана. Первым вице-премьером назначен Ачилбай Раматов, ранее возглавлявший ГАЖК «Узбекистон темир йуллари». Статус вице-премьера и министра финансов теперь имеет Батыр Ходжаев. Вице-премьером, отвечающим за развитие сельского хозяйства, назначен Зойир Мирзаев, ранее работавший главой администрации Самаркандской области. Источники не исключают, что бывший первый вице-премьер и министр финансов Узбекистана Рустам Азимов может возглавить Министерство внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли.
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