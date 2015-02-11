Лицо на сдачу

Руководство Национального банка Таджикистана одобрило предложение жителя
города Исфары о выпуске новой купюры в 1000 сомони с изображением
президента страны Эмомали Рахмона. Напомним, что Эмомали Рахмон в
октябре этого года в соответствии с новым конституционным законом об
основоположнике мира и национального единства - Лидера нации, был
объявлен основателем независимого Таджикистана.
Если предложение
получит поддержку, лицо таджикского лидер, как и основателя СССР
Владимира Ильича Ленина, украсит новую купюру крупного достоинства.
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