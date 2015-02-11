Лицо на сдачу



Руководство Национального банка Таджикистана одобрило предложение жителя города Исфары о выпуске новой купюры в 1000 сомони с изображением президента страны Эмомали Рахмона. Напомним, что Эмомали Рахмон в октябре этого года в соответствии с новым конституционным законом об основоположнике мира и национального единства - Лидера нации, был объявлен основателем независимого Таджикистана.



Если предложение получит поддержку, лицо таджикского лидер, как и основателя СССР Владимира Ильича Ленина, украсит новую купюру крупного достоинства.