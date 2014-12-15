Пять лет до дембеля



14 декабря вступил в должность избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Церемония инаугурации прошла скромно, в рабочей обстановке, во время совместного заседания Сената и Законодательной палаты парламента. Произнося текст присяги, положив правую реку на Конституцию страны, Шавкат Мирзиёев поклялся верно служить народу Узбекистана, следовать законам республики и Конституции, пообещав гарантировать права и свободы граждан страны и добросовестно выполнять обязанности президента.



В тот же день на совместном заседании палат Олий Мажлиса был рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры на должность премьер-министра Узбекистана. Президент представил парламенту кандидатуру Абдуллы Нигматовича Арипова, работающего заместителем премьер-министра.



Абдулла Арипов, которого в республике знают как высококлассного технократа, имеющего солидный опыт управленческой работы, представил парламентариям программу действий правительства на ближайшую и обозримую перспективу.



Депутаты одобрили кандидатуру А. Арипова, приняв постановление о его утверждении должность премьер-министра Узбекистана.



