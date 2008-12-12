Двое пошли под съём



принял участие в работе обеих. Более того: и там, и там он выступил с докладом, объяснив депутатам, наряду с прочим, почему он решил отстранить от должности глав областных администраций (хокимов) и назначить на их место новых руководителей. 15 декабря состоялись внеочередные сессии Ташкентского Сырдарьинского областных советов (кенгашей) народных депутатов. Президент Узбекистанапринял участие в работе обеих. Более того: и там, и там он выступил с докладом, объяснив депутатам, наряду с прочим, почему он решил отстранить от должности глав областных администраций (хокимов) и назначить на их место новых руководителей. Главой администрации Ташкентской области, взамен не оправдавшего надежд Ислама Эргашходжаева, президент предложил назначить директора Ангренского шинного завода Шукурулло Бабаева. Депутаты с предложением согласились.

В Сырдарьинской области по предложению президента хокимом был утвержден Гафур Мирзоев, до того работавший в исполнительном аппарате главы государства. Ойбек Ашурматов, занимавший эту должность до 15 декабря этого года, освобожден с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».





