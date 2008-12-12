Двое пошли под съём

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15 декабря состоялись внеочередные сессии Ташкентского и Сырдарьинского областных советов (кенгашей) народных депутатов. Президент Узбекистана принял участие в работе обеих. Более того: и там, и там он выступил с докладом, объяснив депутатам, наряду с прочим, почему он решил отстранить от должности глав областных администраций (хокимов) и назначить на их место новых руководителей.
Главой администрации Ташкентской области, взамен не
оправдавшего надежд Ислама Эргашходжаева, президент предложил назначить директора
Ангренского шинного завода Шукурулло Бабаева. Депутаты с предложением
согласились.
В Сырдарьинской области по предложению президента хокимом
был утвержден Гафур Мирзоев, до того работавший в исполнительном аппарате главы
государства. Ойбек Ашурматов, занимавший эту должность до 15 декабря этого года,
освобожден с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».
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