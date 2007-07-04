G-Global: мы все в одной лодке



Сегодняшняя международная обстановка во многом характеризуется влиянием целого ряда факторов нестабильности. Продолжают расширяться зоны конфликтов в различных точках земного шара, формируется новый спектр вызовов в глобальной экономике, возникают новые проблемы демографического и цивилизационного характера. Эффективное решение этих проблем диктует необходимость пересмотра сложившейся в ХХ веке системы взглядов и касается совершенствования инструментов, как в экономике, так и в политике.



В нынешних реалиях мало кто отрицает, что некоторые из используемых «тяжеловесных» механизмов глобального сотрудничества требуют совершенствования. Зачастую под прицелом этой критики находится ООН, при этом речь идет о ее неспособности предотвратить негативные сценарии и отсутствии реальных способностей остановить насилие в различных точках мира. Однако в модернизации международного диалога нуждаются не только институциональные площадки. Преодоление ключевых проблем современного мира невозможно без модернизации самих подходов и применении адекватных современных инструментов.



Конфликты последнего десятилетия, равно как и продолжающиеся турбулентные процессы в мировой экономике вынуждают руководство всех государств разрабатывать собственные, более приемлемые решения. Но наибольшую ценность представляют те проекты, которые могут быть полезны не только для конкретной страны или региона, но и те, что могут предложить эффективные решения узловых вопросов сегодняшних процессов.



Одной из таких инициатив является озвученное в 2011 году предложение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании общемировой коммуникативной платформы G-Global. Уникальная формула призвана объединить мировое сообщество. G-Global, не в пример «большой семерке», «восьмерке» и даже «двадцатке» призвана консолидировать все без исключения страны, не разделяя их на ведущие и второстепенные. Тем не менее, в Казахстане заявляют, что проект G-Global - это не альтернатива устоявшимся группам G8, G20, а дополнительный инструмент общемирового диалога.



Предполагается, что этот проект придаст новый импульс поиску глобальных антикризисных решений и сформирует возможности для участия любых субъектов мирового сообщества в открытом диалоге. Казахстанский лидер предложил всем странам сконцентрировать усилия на разработке стратегии, навсегда избавляющей мир от угрозы войн как таковых и устраняющей их причины.



В настоящее время коммуникативная площадка G-Global - это многофункциональная интернет-платформа, где объединены мировые умы для обсуждения глобальных вопросов мирового развития. За пять лет она объединила более 30 тысяч экспертов из более 150 стран. Проект поддержали 14 нобелевских лауреатов, в числе которых - Роберт Манделл, Джон Нэш, Роберт Корнберг и другие. Также активную роль в развитии проекта играют представители международных организаций, бизнеса, науки и образования. Рабочей площадкой для G-Global стал Астанинский экономический форум, который ежегодно проводится в столице Казахстана.



В ежедневном режиме всемирная сеть интеллектуалов занята поиском решений обширного круга вопросов, от которых зависит будущее всего мира. В рамках платформы постоянно действуют площадки для открытых экспертных дискуссий по социально-политическим, финансово-экономическим и гуманитарным проблемам.



На полях Астанинского экономического форума Директор МВФ Дэниэл Хеллер поддержал казахстанские предложения совершенствования всемирного открытого диалога. Он отметил, что идея перехода от узких групповых клубов к G-Global созвучна с тем, что продвигает сам Фонд как глобальный институт развития.



В настоящее время поступают предложения от ученых и экспертов из разных стран о назревшей необходимости проведения первого форума G-Global в период работы Международной выставки «ЭКСПО-2017», которая пройдет в Астане в 2017 году. Есть мнение, что эта конференция сможет собрать на одной площадке ведущих политиков, экспертов и представителей международных организаций.



Бывший министр иностранных дел Великобритании лорд Дуглас Херд назвал инициативы казахстанского лидера выверенными и вполне реалистичными. Он считает особенно актуальной идеей принятие Всемирного антикризисного плана, который обсуждался еще на Астанинском экономическом форуме, и согласился с тем, что терроризм, миграция, другие негативные явления – это следствие экономического кризиса, бедности, безграмотности и безработицы. И только сообща можно решать эти проблемы.



По мнению международных наблюдателей, озвученные президентом Казахстана предложения являются проекцией успешного опыта республики в мировом масштабе. Казахстан на деле подтверждает свою приверженность всеобъемлющей концепции безопасности, предполагающей взаимозависимость вопросов безопасности, прав человека и устойчивого развития. В условиях наблюдающихся кризисных процессов и геополитических противостояний антикризисные идеи казахстанского лидера обретают практическое значение в глобальном сообществе.



Напомним, что летом этого года Казахстан был избран в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы. С трибуны Совбеза ООН страна планирует активно продвигать эффективные подходы в сфере глобальной безопасности и обеспечения стабильных условий для развития, в том числе и связанные с принципами G-Global.



Международные эксперты считают, что инициатор проекта G-Global, определенно способен привнести свежее дыхание в глобальный диалог и задать уверенный темп в поиске оптимальных ответов на возникающие вызовы и угрозы. Казахстан, несмотря на свою пока еще непродолжительную историю в качестве независимого государства, может похвастать весьма солидным опытом в деле формирования международной безопасности. Астана неоднократно выступала с прогрессивными инициативами, перспективы которых мировое сообщество порой могло оценить не сразу.



Б. Сулайменов



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От редакции



Угроза международного терроризма, издержки процессов миграции, экономические потрясения, бедность, низкий образовательный уровень, безработица – проблемы, волнующие всё мировое сообщество. В условиях наблюдающихся кризисных процессов и геополитических противостояний каждое государство заинтересовано в консолидированном разрешении возникающих вызовов и угроз. В этой связи заслуживает внимания инициатива Казахстана, руководство которого предложило проект G-Global как дополнительный инструмент общемирового диалога.



Узбекистан и Казахстан – соседи. И думается, инициативы, исходящие от братской страны, заслуживают не только внимания, но и самого пристального анализа.



