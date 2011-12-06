Что ни птенец, то из конторы

По информации из конфиденциальных источников, начальник службы
безопасности президента (СБП) СНБ Узбекистана генерал Муиджон Тохирий
назначен председателем Государственного таможенного комитета. Прежний
руководитель ГТК Захид Дусанов направлен на работу в Генеральную
прокуратуру. Тот же источник утверждает, что в связи с выходом на пенсию
покинул свою должность бессменный управляющий делами администрации
президента Узбекистана Зелимхан Хайдаров. На его место назначен один из
помощников премьер-министра. Ожидается, что со дня на день станет
известно и о других кадровых перемещениях в высших эшелонах власти
страны.
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