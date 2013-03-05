Откуда ушёл, туда и вернулся

Указом президента Узбекистана от 14 декабря этого года Исламджан
Эргашходжаев, ранее исполнявший обязанности хокима Ташкентской области,
назначен на должность заместителя Генерального прокурора республики.
Вернулся туда, откуда и был делегирован в административные структуры
исполнительной власти. Дело в том, что И. Эргашходжаев работал в главном
надзорном ведомстве на стыке девяностых-нулевых годов и позже.
Возглавлял прокуратуру Мирабадского района Ташкента, Ахангаранского
района столичной области и города Ахангаран.
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