Откуда ушёл, туда и вернулся



Указом президента Узбекистана от 14 декабря этого года Исламджан Эргашходжаев, ранее исполнявший обязанности хокима Ташкентской области, назначен на должность заместителя Генерального прокурора республики.



Вернулся туда, откуда и был делегирован в административные структуры исполнительной власти. Дело в том, что И. Эргашходжаев работал в главном надзорном ведомстве на стыке девяностых-нулевых годов и позже. Возглавлял прокуратуру Мирабадского района Ташкента, Ахангаранского района столичной области и города Ахангаран.



Вернулся туда, откуда и был делегирован в административные структуры исполнительной власти. Дело в том, что И. Эргашходжаев работал в главном надзорном ведомстве на стыке девяностых-нулевых годов и позже. Возглавлял прокуратуру Мирабадского района Ташкента, Ахангаранского района столичной области и города Ахангаран.