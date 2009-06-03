Тайная вечеря

В рамках объезда среднеазиатских республик командующий Сухопутными войсками Центрального командования США генерал
Майкл Гаррет 13-15 декабря посетил Узбекистан. Об этом, со ссылкой на пресс-службу посольства США, стало
известно через пять дней.
Согласно американской версии, визит был
осуществлен в рамках сотрудничества на высоком уровне с правительством и
Министерством обороны Узбекистана в сфере безопасности. Делегация США
встретилась с представителями Минобороны и посетила Академию Вооруженных
сил Узбекистана.
Примечательно, что на сайте МИД Узбекистана
сообщения о приезде генерала нет. Нет сообщения о его приезде и на сайте
президента Узбекистана. Можно предположить, что визит Майкла Гаррета был
ограничен беседой с узбекскими военными, а политическое руководство
Узбекистана от переговоров дистанцировалось.
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