Тайная вечеря



В рамках объезда среднеазиатских республик командующий Сухопутными войсками Центрального командования США генерал Майкл Гаррет 13-15 декабря посетил Узбекистан. Об этом, со ссылкой на пресс-службу посольства США, стало известно через пять дней.



Согласно американской версии, визит был осуществлен в рамках сотрудничества на высоком уровне с правительством и Министерством обороны Узбекистана в сфере безопасности. Делегация США встретилась с представителями Минобороны и посетила Академию Вооруженных сил Узбекистана.



Примечательно, что на сайте МИД Узбекистана сообщения о приезде генерала нет. Нет сообщения о его приезде и на сайте президента Узбекистана. Можно предположить, что визит Майкла Гаррета был ограничен беседой с узбекскими военными, а политическое руководство Узбекистана от переговоров дистанцировалось.



