

20 декабря в ташкентском Доме книги (Китоб Олами) состоялась презентация романа в стихах «Повелитель» молодого узбекского литератора Ораза Абдуразакова, пишущего на русском языке. Роман посвящен Амиру Темуру, это первая из семи запланированных автором книг о великом полководце, ставшем одним из символов суверенного Узбекистана.



«Памяти Первого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова посвящается» - написано на титульном листе романа. Знакомясь с поэтическим эссе на тему роли личности в истории, ловишь себя на мысли, что автор не чурается проводить параллели между средневековым правителем и тем, что ушел в мир иной 2 сентября этого года. Аналогии угадываются даже в предисловии: «Только сильная рука способна тогда была утвердить мир…»



В то же время язык не поворачивается обвинить Ораза Абдуразакова в приверженности политической конъюнктуре. Нет, он искренен в своем восприятии Амира Темура - воина и основателя государства, настолько же искренними представляются его поэтические строки. Лирические, уносящие в бескрайние степи далекого прошлого, или жёсткие, отливающие дамасской сталью средневековых клинков, - в зависимости от событий, которые он взялся реконструировать как поэт, и исторических персонажей, ставших героями его повествования.



Для тех, кто не знаком с молодым литератором, скажем: он не только журналист по профессии, но и эффективный менеджер, успешно делающий карьеру в компании Beeline. А еще – классический представитель нового поколения узбекской интеллигенции. Того, чьё мировоззрение сформировалось в годы суверенитета и не отягощено рудиментами советского прошлого. Талантливой, хорошо образованной и хорошо воспитанной, космополитичной и патриотичной одновременно.



Прекрасно, что такая молодежь в Узбекистане есть. Именно она, а не что-то иное, - самая надежная гарантия достойного будущего этой страны.



