Диалог начался досрочно



По информации из достоверных источников, в целях бесперебойного обеспечения населения Узбекистана топливом и электроэнергией в зимнее время года во всех регионах страны созданы группы оперативного реагирования из числа должностных лиц и специалистов жилищно-коммунального хозяйства. В задачу групп входит мониторинг ситуации в круглосуточном режиме, своевременное устранение неполадок в электросети, если возникла необходимость, а также оказание содействия населению, в первую очередь, отдаленных кишлаков и поселков, в доставке сжиженного баллонного газа и угля по максимально низким ценам.



Для решения поставленной задачи в регионах правительство выделило резервы, позволяющие в кратчайшие сроки завершить создание и складирование запасов угля в соответствии с прогнозируемыми потребностями, плюс 10-ти процентный резерв на случай усиления морозов. Работа газонаполнительных станций во всех регионах страны переведена на 12-ти часовой рабочий день. Контроль над деятельностью групп оперативного реагирования правительство возложило персонально на хокимов (глав администраций исполнительной власти) областей, городов и районов. В течение ближайших трёх суток телефонные номера оперативных служб будут доведены до каждого, самого отдаленного населенного пункта, каждой махалли.



Территориальным органам внутренних дел категорически запрещено проводить необоснованные задержания граждан в случае стихийного возникновения акций недовольства временными отсутствием или нехваткой топлива, сбоев в подаче электроэнергии (за исключением фактов демонстративного нарушения общественного порядка), сосредоточив внимание на профилактической разъяснительной работе среди населения.



Необходимо сказать, что подобные меры реагирования власти на нужды населения в Узбекистане предпринимаются впервые и, похоже, они не остаются незамеченными людьми. Цитируем:



«В редакцию Узметроном от жителя района Галлаорол Джизакской области Абдурасула Отамурадова. Решил обратиться к Вам, потому что вы даете справедливые материалы. О нашем районе и кишлаках Обуз, Коракуйли и других месяц назад написали, что женщины возмущенные из-за отсутствия газа, перекрыли дорогу Ташкент - Термез. Действительно с электроэнергией и газом проблемы есть. Но все, что написали про нас, было немножко не так. К нам после нашей жалобы приезжали чуть не все руководители области. Привезли и сжиженный газ, и уголь. Проблемы теперь, вроде, нет. Только непонятно, почему через месяц опять в интернете вдруг вспомнили о наших кишлаках, хотя и неправильно пишут их названия. Насколько я знаю, органы милиции никаких дел не возбуждали, людей не преследовали. Никто никого не принуждал писать благодарность властям за оказанную помощь. И о жизни нашей пишут, не зная ни нас, ни наших дел».



Допускаем, что письмо в редакцию UzMetronom.com инициировано местной властью, как допускаем и то, что милиция была не столь «бела и пушиста», как пишет автор. Вряд ли до всех дошло, что людей надо слушать, а не затыкать им рот. Хотя источник в УВД Джизакской области подтвердил, что «по случаю попытки перекрыть автомагистраль, никаких приводов не было, и мер со стороны правоохранительных органов не предпринималось». «Хотя по закону имели право», - добавил он.



И всё же. Допуская «инициативу сбоку», осмелимся предположить, что время «вопросов и ответов» в кабинете следователя или дознавателя всё-таки уходит в прошлое, равно как и время «диалога с народом» через решетку камеры предварительного задержания. Возможно, не так быстро, как всем нам хочется, но уходит.



Что касается мер, направленных на бесперебойное обеспечение, в первую очередь сельского населения Узбекистана топливом и электроэнергией в зимнее время, то повторим: ничего подобного за четверть века в Узбекистане не наблюдалось, хотя проблемы не вчера появились.



Вспоминаю случай двадцатилетней давности. Декабрь 1996 года. Тогдашний главный редактор газет «Халк сузи» - «Народное слово» Анвар Джурабаев после многочисленных укоров Олий Мажлиса в отсутствии на страницах изданий критических публикаций, потерял присущую ему бдительность и искренне поверил в желание власти эту критику видеть. После чего на первой странице газеты «Халк сузи» опубликовал коллективное письмо жителей отдаленного горного кишлака, по-моему, Наманганской области. Люди писали, что кишлак погибает – работы нет, электроэнергии нет, дров нет, угля нет, органы местной власти на жалобы не реагируют.



Номер газеты с критической публикацией вышел утром. Во второй половине того же дня Анвар Джурабаевич уже освобождал кабинет главного редактора. К чему я это? К тому, что опубликуй газета подобное письмо сегодня, реакция могла быть совершенно иной. К ордену бы редактора не представили, но содействие в диалоге с народом, думаю, оценили.



Сергей Ежков



P.S. Когда материал был написан, поступило



Флаг вам в руки, господин председатель. И пёрышко для ускорения.



Для решения поставленной задачи в регионах правительство выделило резервы, позволяющие в кратчайшие сроки завершить создание и складирование запасов угля в соответствии с прогнозируемыми потребностями, плюс 10-ти процентный резерв на случай усиления морозов. Работа газонаполнительных станций во всех регионах страны переведена на 12-ти часовой рабочий день. Контроль над деятельностью групп оперативного реагирования правительство возложило персонально на хокимов (глав администраций исполнительной власти) областей, городов и районов. В течение ближайших трёх суток телефонные номера оперативных служб будут доведены до каждого, самого отдаленного населенного пункта, каждой махалли.Территориальным органам внутренних дел категорически запрещено проводить необоснованные задержания граждан в случае стихийного возникновения акций недовольства временными отсутствием или нехваткой топлива, сбоев в подаче электроэнергии (за исключением фактов демонстративного нарушения общественного порядка), сосредоточив внимание на профилактической разъяснительной работе среди населения.Необходимо сказать, что подобные меры реагирования власти на нужды населения в Узбекистане предпринимаются впервые и, похоже, они не остаются незамеченными людьми. Цитируем:Допускаем, что письмо в редакцию UzMetronom.com инициировано местной властью, как допускаем и то, что милиция была не столь «бела и пушиста», как пишет автор. Вряд ли до всех дошло, что людей надо слушать, а не затыкать им рот. Хотя источник в УВД Джизакской области подтвердил, что «по случаю попытки перекрыть автомагистраль, никаких приводов не было, и мер со стороны правоохранительных органов не предпринималось». «Хотя по закону имели право», - добавил он.И всё же. Допуская «инициативу сбоку», осмелимся предположить, что время «вопросов и ответов» в кабинете следователя или дознавателя всё-таки уходит в прошлое, равно как и время «диалога с народом» через решетку камеры предварительного задержания. Возможно, не так быстро, как всем нам хочется, но уходит.Что касается мер, направленных на бесперебойное обеспечение, в первую очередь сельского населения Узбекистана топливом и электроэнергией в зимнее время, то повторим: ничего подобного за четверть века в Узбекистане не наблюдалось, хотя проблемы не вчера появились.Вспоминаю случай двадцатилетней давности. Декабрь 1996 года. Тогдашний главный редактор газет «Халк сузи» - «Народное слово» Анвар Джурабаев после многочисленных укоров Олий Мажлиса в отсутствии на страницах изданий критических публикаций, потерял присущую ему бдительность и искренне поверил в желание власти эту критику видеть. После чего на первой странице газеты «Халк сузи» опубликовал коллективное письмо жителей отдаленного горного кишлака, по-моему, Наманганской области. Люди писали, что кишлак погибает – работы нет, электроэнергии нет, дров нет, угля нет, органы местной власти на жалобы не реагируют.Номер газеты с критической публикацией вышел утром. Во второй половине того же дня Анвар Джурабаевич уже освобождал кабинет главного редактора. К чему я это? К тому, что опубликуй газета подобное письмо сегодня, реакция могла быть совершенно иной. К ордену бы редактора не представили, но содействие в диалоге с народом, думаю, оценили.P.S. Когда материал был написан, поступило сообщение о прошедшем в Ташкенте обсуждении в формате пресс-клуба роли средств массовой информации в диалоге между государством и обществом. Симптоматичным показался посыл председателя Национальной ассоциации электронных СМИ (НАЭСМИ) Фирдавса Абдухаликова. «СМИ станут совершенно другими, мы намерены поднять на новый уровень свободу слова в Узбекистане», - пообещал он Флаг вам в руки, господин председатель. И пёрышко для ускорения.