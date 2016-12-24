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Русское лицо узбекского телевидения

Указом президента Узбекистана от 23 декабря 2016 года за большой вклад в развитие культуры, подготовку профессиональных кадров и в связи с 80-летием со дня рождения старейший диктор национального телевидения Галина Витальевна Мельникова удостоена звания «Народный артист Узбекистана». Поздравил ее со знаменательной датой премьер-министр страны Абдулла Арипов, лично прибывший в телецентр.

Русское лицо узбекского телевидения


Соб. инф.



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Просмотров: 2531     23 декабря 2016



 
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