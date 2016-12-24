Шон-шарафлар



На очередном заседании Законодательной палаты парламента Узбекистана депутаты обсудили предложение правительства о присвоении имени первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР Шарафа Рашидова Джизакскому району Джизакской области.



Как сообщило местное информационное



Документ направлен в Сенат для утверждения.



От себя добавим: по нашей информации, в ноябре 2017 года в Узбекистане торжественно отметят 100-летие со дня рождения Шарафа Рашидовича Рашидова.



Как сообщило местное информационное агентство , «с учетом предложения правительства, общественного мнения, заключений территориальной и республиканской комиссий по наименованию и переименованию географических объектов, было принято решение о переименовании Джизакского района Джизакской области».Документ направлен в Сенат для утверждения.От себя добавим: по нашей информации, в ноябре 2017 года в Узбекистане торжественно отметят 100-летие со дня рождения Шарафа Рашидовича Рашидова.