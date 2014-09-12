Общая боль и общая скорбь

«Уважаемый Владимир Владимирович! С чувством глубокой скорби воспринял
весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения
самолета Ту-154 над Черным морем. Примите мои искренние
соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким
погибших. С прискорбием, Шавкат Мирзиёев, Президент Республики
Узбекистан». Таков текст послания президенту России, отражающий
реакцию населения Узбекистана на трагедию, произошедшую над Чёрным морем.
25 декабря жители Ташкента несли к посольству России цветы и
зажигали поминальные свечи...
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