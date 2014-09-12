Общая боль и общая скорбь







«Уважаемый Владимир Владимирович! С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших. С прискорбием, Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан». Таков текст послания президенту России, отражающий реакцию населения Узбекистана на трагедию, произошедшую над Чёрным морем. 25 декабря жители Ташкента несли к посольству России цветы и зажигали поминальные свечи...