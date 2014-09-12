 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Братья Общая боль и общая скорбь
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Общая боль и общая скорбь

«Уважаемый Владимир Владимирович! С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших. С прискорбием, Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан». Таков текст послания президенту России, отражающий реакцию населения Узбекистана на трагедию, произошедшую над Чёрным морем. 25 декабря жители Ташкента несли к посольству России цветы и зажигали поминальные свечи...

Общая боль и общая скорбь


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 829     26 декабря 2016


Пересечения по теме
  • Полчаса с Путиным 12 сентября 2014 в рубрике Братья
  • Дань памяти президенту Узбекистана 6 сентября 2016 в рубрике Братья
  • Вино с печалью пополам 9 мая 2015 в рубрике Братья
  • Вот, те бабушка, и диверсификация 2 марта 2009 в рубрике Братья
  • Состязание в комплиментах 14 декабря 2009 в рубрике Братья
  • Бери шинель, зовут домой 18 марта 2011 в рубрике Братья
  • В далеком созвездии Тау Кита… 16 апреля 2009 в рубрике Братья
  • Сообразили на троих 2 ноября 2012 в рубрике Братья
  • Татьянин траур 25 января 2011 в рубрике Братья
  • Вы разделили с нами скорбь... 3 ноября 2015 в рубрике Братья
  • А я еду, а я еду за деньгами 27 мая 2015 в рубрике Братья
  • То ли мания, то ли комплекс 6 июля 2009 в рубрике Братья
  • Ты лети, голубок... 13 сентября 2011 в рубрике Братья
  • Куда идем мы с пятачком... 7 апреля 2012 в рубрике Братья
  • Когда в товарищах согласья нет 22 февраля 2012 в рубрике Братья


    •
     
    Архив новостей
    «    Декабрь 2016    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Общая боль и общая скорбь
      26 декабря 2016 в рубрике Братья
    2. Стороны высказали стремление
      25 декабря 2016 в рубрике Братья
    3. Пришёл из комитета
      25 декабря 2016 в рубрике Назначения
    4. В Москву или в Астану?
      24 декабря 2016 в рубрике Братья
    5. Кто будет качать газ
      24 декабря 2016 в рубрике Назначения
    6. Произведена плановая замена хокимов
      24 декабря 2016 в рубрике Назначения
    7. В новый год без петард
      24 декабря 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    8. Кто на новенького?
      23 декабря 2016 в рубрике Факт
    9. Шон-шарафлар
      23 декабря 2016 в рубрике Парламент
    10. Русское лицо узбекского телевидения
      23 декабря 2016 в рубрике Лица
    11. Диалог начался досрочно
      23 декабря 2016 в рубрике Ракурс
    12. Кому бывать владыкой Самарканда?..
      21 декабря 2016 в рубрике Культура
    13. Откуда ушёл, туда и вернулся
      20 декабря 2016 в рубрике Назначения
    14. Что ни птенец, то из конторы
      20 декабря 2016 в рубрике Назначения
    15. Тайная вечеря
      20 декабря 2016 в рубрике Связи
    16. Жалоба жалобе рознь
      19 декабря 2016 в рубрике Ракурс
    17. G-Global: мы все в одной лодке
      19 декабря 2016 в рубрике Братья
    18. Дом охраняют змеи
      17 декабря 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    19. Парное катание
      17 декабря 2016 в рубрике Назначения
    20. Двое пошли под съём
      16 декабря 2016 в рубрике Назначения
    21. История с грустным финалом
      15 декабря 2016 в рубрике Право
    22. Кадровые изменения в правительстве
      15 декабря 2016 в рубрике Правительство
    23. Лицо на сдачу
      15 декабря 2016 в рубрике Братья
    24. Пять лет до дембеля
      15 декабря 2016 в рубрике Факт
    25. Шумел сурово крымский лес...
      14 декабря 2016 в рубрике Факт
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Ваши документы в компетентных органах...  (10647 просмотров)
      26 ноября 2016 с сайта Ситуация
    2. Я пришёл дать вам волю?  (7872 просмотров)
      6 декабря 2016 с сайта Мнение
    3. «Узбектуризм», Euronews и «откаты»  (7806 просмотров)
      5 декабря 2016 с сайта Ситуация
    4. А на левой груди – профиль Сталина…  (7794 просмотров)
      5 декабря 2016 с сайта Лица
    5. Годен к нестроевой  (7438 просмотров)
      9 декабря 2016 с сайта Ретро
    6. Пикетируйте на здоровье  (7235 просмотров)
      8 декабря 2016 с сайта Бывает...
    7. Самый богатый узбек в Швейцарии  (7222 просмотров)
      3 декабря 2016 с сайта Лица
    8. Один и без оружия  (7006 просмотров)
      2 декабря 2016 с сайта Мнение
    9. Кадровые изменения в правительстве  (6976 просмотров)
      15 декабря 2016 с сайта Правительство
    10. Пока еще не поздно нам сделать остановку  (6755 просмотров)
      10 декабря 2016 с сайта Ситуация
    11. Дожил до реабилитации  (6290 просмотров)
      9 декабря 2016 с сайта Право
    12. Как прокурор объявлял меня в розыск  (6173 просмотров)
      28 ноября 2016 с сайта Право
    13. Мы не любим, когда нам угрожают  (6117 просмотров)
      13 декабря 2016 с сайта Резонанс
    14. «Узбектуризма» больше нет  (6112 просмотров)
      7 декабря 2016 с сайта Факт
    15. Отмена визового режима  (5976 просмотров)
      7 декабря 2016 с сайта Факт
    16. О народе и власти, законе и справедливости  (5818 просмотров)
      12 декабря 2016 с сайта Факт
    17. Двое пошли под съём  (5722 просмотров)
      16 декабря 2016 с сайта Назначения
    18. История с грустным финалом  (5654 просмотров)
      15 декабря 2016 с сайта Право
    19. И скромно, и рационально  (5444 просмотров)
      2 декабря 2016 с сайта Факт
    20. Заявление пресс-службы компании «Узбектуризм»  (5418 просмотров)
      7 декабря 2016 с сайта Резонанс
    21. Не могу достучаться  (5414 просмотров)
      26 ноября 2016 с сайта Право
    22. Кабул Бердиев: «С Россией мы всегда»  (5403 просмотров)
      30 ноября 2016 с сайта Братья
    23. Что ни птенец, то из конторы  (5300 просмотров)
      20 декабря 2016 с сайта Назначения
    24. Спустя 25 лет...  (5061 просмотров)
      1 декабря 2016 с сайта Связи
    25. Кому бывать владыкой Самарканда?..  (4980 просмотров)
      21 декабря 2016 с сайта Культура
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства