Завтракать будут в ужин

Пенсионеры окраинных территорий Мирабадского района Ташкента никак не
дождутся полагающегося им социального пособия по старости и выслуге лет.
По их словам, ежедневно на почту для выдачи пенсии поступает не более
трех миллионов сумов, которых в лучшем случае хватает на пять-шесть
человек.
По информации, циркулирующей в кругу граждан переходного
возраста, работники почтовых отделений будут разносить пенсии за декабрь
2016 года до 3 января 2017 года. Когда начнется выплата пенсий за
январь, сказать затруднительно.
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