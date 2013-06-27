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Завтракать будут в ужин

Пенсионеры окраинных территорий Мирабадского района Ташкента никак не дождутся полагающегося им социального пособия по старости и выслуге лет. По их словам, ежедневно на почту для выдачи пенсии поступает не более трех миллионов сумов, которых в лучшем случае хватает на пять-шесть человек.

По информации, циркулирующей в кругу граждан переходного возраста, работники почтовых отделений будут разносить пенсии за декабрь 2016 года до 3 января 2017 года. Когда начнется выплата пенсий за январь, сказать затруднительно.

Завтракать будут в ужин


Соб. инф.



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Просмотров: 816     27 декабря 2016


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