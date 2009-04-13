Вице-премьер встретился с отцом-основателем



27 декабря в Душанбе прошла встреча вице-премьера Узбекистана, сопредседателя двусторонней межправительственной комиссии Рустама Азимова с Основателем мира и национального единства - Лидером нации, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



Заметим, что приезд авторитетной делегации Узбекистана для участия в заседании межправительственной комиссии был отложен на сутки в связи с нахождением «Основателя мира» в Санкт-Петербурге на встрече глав государств ЕАЭС.



Как сообщила



Заметим, что приезд авторитетной делегации Узбекистана для участия в заседании межправительственной комиссии был отложен на сутки в связи с нахождением «Основателя мира» в Санкт-Петербурге на встрече глав государств ЕАЭС.Как сообщила пресс-служба Эмомали Рахмона, в ходе встречи стороны «обменялись мнениями по нынешнему положению и перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникации, воды, энергетики, культуры, защиты границы, а также высказали конструктивные предложения по устранению препятствий на пути развития сотрудничества в этих сферах».