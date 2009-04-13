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Вице-премьер встретился с отцом-основателем

27 декабря в Душанбе прошла встреча вице-премьера Узбекистана, сопредседателя двусторонней межправительственной комиссии Рустама Азимова с Основателем мира и национального единства - Лидером нации, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Заметим, что приезд авторитетной делегации Узбекистана для участия в заседании межправительственной комиссии  был отложен на сутки в связи с нахождением «Основателя мира» в Санкт-Петербурге на встрече глав государств ЕАЭС.

Как сообщила пресс-служба Эмомали Рахмона, в ходе встречи стороны «обменялись мнениями по нынешнему положению и перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникации, воды, энергетики, культуры, защиты границы, а также высказали конструктивные предложения по устранению препятствий на пути развития сотрудничества в этих сферах».

Вице-премьер встретился с отцом-основателем


Соб. инф.



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Просмотров: 1008     28 декабря 2016


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