Вице-премьер встретился с отцом-основателем

27 декабря в Душанбе прошла встреча вице-премьера Узбекистана, сопредседателя двусторонней межправительственной комиссии Рустама Азимова с Основателем мира и национального единства - Лидером нации, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Заметим, что приезд авторитетной делегации Узбекистана для участия в заседании межправительственной комиссии был отложен на сутки в связи с нахождением «Основателя мира» в Санкт-Петербурге на встрече глав государств ЕАЭС.
Как сообщила пресс-служба Эмомали Рахмона, в ходе встречи стороны «обменялись мнениями по нынешнему положению и перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникации, воды, энергетики, культуры, защиты границы, а также высказали конструктивные предложения по устранению препятствий на пути развития сотрудничества в этих сферах».
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