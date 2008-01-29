UzMetronom и другие - в открытом доступе



29 декабря пользователи интернета с удивлением обнаружили, что ряд информационно-аналитических порталов, специализирующихся на освещении событий в Узбекистане, но заблокированные в этой стране, оказались в открытом доступе. Свободно теперь можно зайти на сайты www.fergananews.com, www.uzmetronom.com, www.ozodlik.org, centre1.com.



Пока неясно, что это. Временный сбой в системе блокировки или же политическая воля нового руководства Узбекистана, считающего, что свободный доступ к информации - есть очевидный признак намерений государства следовать Конституции и общепринятым международным стандартам в этой сфере. Если последнее, то этот шаг можно только приветствовать.



