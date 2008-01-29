UzMetronom и другие - в открытом доступе

29 декабря пользователи интернета с удивлением обнаружили, что ряд
информационно-аналитических порталов, специализирующихся на освещении
событий в Узбекистане, но заблокированные в этой стране, оказались в
открытом доступе. Свободно теперь можно зайти на сайты
www.fergananews.com, www.uzmetronom.com, www.ozodlik.org, centre1.com.
Пока неясно, что это.
Временный сбой в системе блокировки или же политическая воля нового
руководства Узбекистана, считающего, что свободный доступ к информации -
есть очевидный признак намерений государства следовать Конституции и
общепринятым международным стандартам в этой сфере. Если последнее, то
этот шаг можно только приветствовать.
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