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UzMetronom и другие - в открытом доступе

29 декабря пользователи интернета с удивлением обнаружили, что ряд информационно-аналитических порталов, специализирующихся на освещении событий в Узбекистане, но заблокированные в этой стране, оказались в открытом доступе. Свободно теперь можно зайти на сайты www.fergananews.com, www.uzmetronom.com, www.ozodlik.org, centre1.com.

Пока неясно, что это. Временный сбой в системе блокировки или же политическая воля нового руководства Узбекистана, считающего, что свободный доступ к информации - есть очевидный признак намерений государства следовать Конституции и общепринятым международным стандартам в этой сфере. Если последнее, то этот шаг можно только приветствовать.

UzMetronom и другие - в открытом доступе


Соб. инф.



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Просмотров: 574     29 декабря 2016


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