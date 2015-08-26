 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Объявлен дополнительный выходной
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Объявлен дополнительный выходной

Распоряжением президента Узбекистана от 29 декабря 2016 года понедельник 2 января 2017 года объявлен выходным днем. Судя по тексту распоряжения, глава государства принял во внимание многочисленные обращения граждан и общественных организаций республики, после чего решил создать благоприятные условия для отдыха в связи с празднованием Нового года.

Стоит отметить, что впервые за 25 лет Узбекистан необычайно широко и красочно отмечает наступление этого праздника, а новогодние ёлки, устанавливать которые еще недавно не рекомендовали, стали украшением буквально всех городов и сёл страны.

Объявлен дополнительный выходной


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 736     30 декабря 2016


Пересечения по теме
  • Суббота объявлена рабочей 26 августа 2015 в рубрике Факт
  • Четверг объявлен выходным 19 сентября 2015 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Декабрь 2016    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Объявлен дополнительный выходной
      30 декабря 2016 в рубрике Факт
    2. Рано радуешься, Иван
      29 декабря 2016 в рубрике Бывает...
    3. UzMetronom и другие - в открытом доступе
      29 декабря 2016 в рубрике Бывает...
    4. Вице-премьер встретился с отцом-основателем
      28 декабря 2016 в рубрике Братья
    5. Завтракать будут в ужин
      27 декабря 2016 в рубрике Факт
    6. Общая боль и общая скорбь
      26 декабря 2016 в рубрике Братья
    7. Стороны высказали стремление
      25 декабря 2016 в рубрике Братья
    8. Пришёл из комитета
      25 декабря 2016 в рубрике Назначения
    9. В Москву или в Астану?
      24 декабря 2016 в рубрике Братья
    10. Кто будет качать газ
      24 декабря 2016 в рубрике Назначения
    11. Произведена плановая замена хокимов
      24 декабря 2016 в рубрике Назначения
    12. В новый год без петард
      24 декабря 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    13. Кто на новенького?
      23 декабря 2016 в рубрике Факт
    14. Шон-шарафлар
      23 декабря 2016 в рубрике Парламент
    15. Русское лицо узбекского телевидения
      23 декабря 2016 в рубрике Лица
    16. Диалог начался досрочно
      23 декабря 2016 в рубрике Ракурс
    17. Кому бывать владыкой Самарканда?..
      21 декабря 2016 в рубрике Культура
    18. Откуда ушёл, туда и вернулся
      20 декабря 2016 в рубрике Назначения
    19. Что ни птенец, то из конторы
      20 декабря 2016 в рубрике Назначения
    20. Тайная вечеря
      20 декабря 2016 в рубрике Связи
    21. Жалоба жалобе рознь
      19 декабря 2016 в рубрике Ракурс
    22. G-Global: мы все в одной лодке
      19 декабря 2016 в рубрике Братья
    23. Дом охраняют змеи
      17 декабря 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. Парное катание
      17 декабря 2016 в рубрике Назначения
    25. Двое пошли под съём
      16 декабря 2016 в рубрике Назначения
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Я пришёл дать вам волю?  (8122 просмотров)
      6 декабря 2016 с сайта Мнение
    2. «Узбектуризм», Euronews и «откаты»  (7976 просмотров)
      5 декабря 2016 с сайта Ситуация
    3. А на левой груди – профиль Сталина…  (7953 просмотров)
      5 декабря 2016 с сайта Лица
    4. Годен к нестроевой  (7582 просмотров)
      9 декабря 2016 с сайта Ретро
    5. Самый богатый узбек в Швейцарии  (7453 просмотров)
      3 декабря 2016 с сайта Лица
    6. Пикетируйте на здоровье  (7329 просмотров)
      8 декабря 2016 с сайта Бывает...
    7. Кадровые изменения в правительстве  (7280 просмотров)
      15 декабря 2016 с сайта Правительство
    8. Один и без оружия  (7119 просмотров)
      2 декабря 2016 с сайта Мнение
    9. Пока еще не поздно нам сделать остановку  (6846 просмотров)
      10 декабря 2016 с сайта Ситуация
    10. Дожил до реабилитации  (6397 просмотров)
      9 декабря 2016 с сайта Право
    11. «Узбектуризма» больше нет  (6214 просмотров)
      7 декабря 2016 с сайта Факт
    12. Мы не любим, когда нам угрожают  (6206 просмотров)
      13 декабря 2016 с сайта Резонанс
    13. Отмена визового режима  (6092 просмотров)
      7 декабря 2016 с сайта Факт
    14. Двое пошли под съём  (6018 просмотров)
      16 декабря 2016 с сайта Назначения
    15. О народе и власти, законе и справедливости  (6017 просмотров)
      12 декабря 2016 с сайта Факт
    16. Что ни птенец, то из конторы  (5985 просмотров)
      20 декабря 2016 с сайта Назначения
    17. История с грустным финалом  (5874 просмотров)
      15 декабря 2016 с сайта Право
    18. И скромно, и рационально  (5504 просмотров)
      2 декабря 2016 с сайта Факт
    19. Кому бывать владыкой Самарканда?..  (5474 просмотров)
      21 декабря 2016 с сайта Культура
    20. Заявление пресс-службы компании «Узбектуризм»  (5473 просмотров)
      7 декабря 2016 с сайта Резонанс
    21. Диалог начался досрочно  (5402 просмотров)
      23 декабря 2016 с сайта Ракурс
    22. Жалоба жалобе рознь  (5283 просмотров)
      19 декабря 2016 с сайта Ракурс
    23. Спустя 25 лет...  (5159 просмотров)
      1 декабря 2016 с сайта Связи
    24. От монолога к диалогу  (5047 просмотров)
      7 декабря 2016 с сайта Дата
    25. Откуда ушёл, туда и вернулся  (4996 просмотров)
      20 декабря 2016 с сайта Назначения
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства