Объявлен дополнительный выходной

Распоряжением президента Узбекистана от 29 декабря 2016 года понедельник
2 января 2017 года объявлен выходным днем. Судя по тексту распоряжения,
глава государства принял во внимание многочисленные обращения граждан и
общественных организаций республики, после чего решил создать
благоприятные условия для отдыха в связи с празднованием Нового года.
Стоит отметить, что впервые за 25 лет Узбекистан необычайно широко и
красочно отмечает наступление этого праздника, а новогодние ёлки, устанавливать которые еще недавно не рекомендовали, стали
украшением буквально всех городов и сёл страны.
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