Объявлен дополнительный выходной



Распоряжением президента Узбекистана от 29 декабря 2016 года понедельник 2 января 2017 года объявлен выходным днем



Стоит отметить, что впервые за 25 лет Узбекистан необычайно широко и красочно отмечает наступление этого праздника, а новогодние ёлки, устанавливать которые еще недавно не рекомендовали, стали украшением буквально всех городов и сёл страны.



. Судя по тексту распоряжения, глава государства принял во внимание многочисленные обращения граждан и общественных организаций республики, после чего решил создать благоприятные условия для отдыха в связи с празднованием Нового года.Стоит отметить, что впервые за 25 лет Узбекистан необычайно широко и красочно отмечает наступление этого праздника, а новогодние ёлки, устанавливать которые еще недавно не рекомендовали, стали украшением буквально всех городов и сёл страны.