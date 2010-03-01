Генерал в 65 - это ягодка опять?



Указом президента Узбекистана министр по чрезвычайным ситуациям Турсунхан Худайберганов назначен госсоветником главы государства по контролю и координации работы с обращениями граждан и юридических лиц.



Это второе пришествие шестидесятипятилетнего милицейского генерала в исполнительный аппарат первого лица страны. В период 2001-2006 годов он уже работал государственным советником, отвечая за координацию деятельности правоохранительных и фискальных структур. Ушёл с явным понижением - на должность начальника УВД Ферганской области. В 2010 году вернулся в Ташкент на пост министра по ЧС, аккурат за день до визита в Узбекистан президента Казахстана. К тому назначению наше издание дало заголовок «Турсунхан как подарок Нурсултану». Не исключено, что теперь он вновь стал подарком тому же лицу, но уже от другого президента. Дело в том, что Т. Худайберганов - единственный этнический казах в высшем эшелоне власти Узбекистана. Кстати, ещё в девяностые он проявил личную храбрость при обезвреживании группы террористов, захвативших автобус с заложниками. Хладнокровие и выдержку проявил генерал и, когда на него надели наручники уже на посту министра по чрезвычайным ситуациям. Под стражей, правда, тогда он пробыл недолго, после чего вновь занял свой кабинет.







