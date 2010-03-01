Генерал в 65 - это ягодка опять?

Указом президента Узбекистана министр по чрезвычайным ситуациям Турсунхан Худайберганов назначен госсоветником главы государства по контролю и координации работы с обращениями граждан и юридических лиц.
Это второе пришествие шестидесятипятилетнего милицейского генерала в исполнительный аппарат первого лица страны. В период 2001-2006 годов он уже работал государственным советником, отвечая за координацию деятельности правоохранительных и фискальных структур. Ушёл с явным понижением - на должность начальника УВД Ферганской области. В 2010 году вернулся в Ташкент на пост министра по ЧС, аккурат за день до визита в Узбекистан президента Казахстана. К тому назначению наше издание дало заголовок «Турсунхан как подарок Нурсултану». Не исключено, что теперь он вновь стал подарком тому же лицу, но уже от другого президента. Дело в том, что Т. Худайберганов - единственный этнический казах в высшем эшелоне власти Узбекистана. Кстати, ещё в девяностые он проявил личную храбрость при обезвреживании группы террористов, захвативших автобус с заложниками. Хладнокровие и выдержку проявил генерал и, когда на него надели наручники уже на посту министра по чрезвычайным ситуациям. Под стражей, правда, тогда он пробыл недолго, после чего вновь занял свой кабинет.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства