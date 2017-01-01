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Дорогие соотечественники...

31 декабря, за несколько минут до наступления нового, 2017 года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на русском и узбекском языках впервые в истории страны лично обратился к народу с новогодним поздравлением. Поздравление, запись которого велась на фоне здания Сената, транслировали все телеканалы страны. Отметим, что в бытность первого президента Узбекистана новогоднее поздравление всегда зачитывали дикторы телевидения. Скажем и о том, что в отличие от прежних пространных, с перечислением темпов экономиечского развития и иных цифровых показателей, предновогодних обращений лидера нации к народу, нынешнее было максимально лаконичным и человечным.

«Дорогие соотечественники!

Считанные минуты остаются до наступления Нового – 2017 года.

Искренне, от всей души поздравляю наших уважаемых отцов и матерей, дорогих женщин, нашу замечательную молодежь, весь народ Узбекистана с наступающим Новым годом.

Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия.

В уходящем году в нашей стране было много светлых, радостных дней, больших успехов и достижений. Не обошлось, к сожалению, без тяжелых испытаний. Но они еще больше сплотили нас. И мы достойно преодолели все трудности благодаря мужеству и стойкости нашего народа.

Безусловно, 2016 год оставит яркий след в нашей истории как год 25-летия независимости Узбекистана.

В уходящем году наши дехкане и фермеры, рабочие и строители, учителя и врачи, военнослужащие, деятели науки и культуры – представители всех профессий достигли весомых результатов.

Особенно прославили страну наши спортсмены, добившиеся в этом году ярких, выдающихся побед на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Одним словом, уходящий год был для нас во многом успешным и благополучным.

Дорогие друзья!

2017 год мы объявили в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека.

В основе этого лежит важнейший для нас принцип «Интересы человека – превыше всего».

Я уверен, что все мы, в первую очередь руководители, объединим наши усилия и возможности для реализации программных задач нового года.

Нашей приоритетной задачей и впредь останется укрепление в стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального и гражданского согласия.

Дорогие соотечественники!

В эти радостные мгновения я еще раз от всей души поздравляю всех вас с замечательным новогодним праздником.

Пусть Новый год принесет добро и достаток, счастье и удачу в каждую семью, каждый дом!

Пусть исполнятся все ваши самые заветные мечты и надежды!

С Новым годом вас, дорогие мои!»

Дорогие соотечественники...






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Просмотров: 864     1 января 2017



 
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