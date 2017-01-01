31 декабря, за несколько минут до наступления нового, 2017 года,
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на русском и узбекском языках впервые в истории страны лично
обратился к народу с новогодним поздравлением. Поздравление, запись
которого велась на фоне здания Сената, транслировали все телеканалы
страны. Отметим, что в бытность первого президента Узбекистана
новогоднее поздравление всегда зачитывали дикторы телевидения. Скажем и о
том, что в отличие от прежних пространных, с перечислением темпов
экономиечского развития и иных цифровых показателей, предновогодних
обращений лидера нации к народу, нынешнее было максимально лаконичным и
человечным.
«Дорогие соотечественники!
Считанные минуты остаются до наступления Нового – 2017 года.
Искренне,
от всей души поздравляю наших уважаемых отцов и матерей, дорогих
женщин, нашу замечательную молодежь, весь народ Узбекистана с
наступающим Новым годом.
Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия.
В
уходящем году в нашей стране было много светлых, радостных дней,
больших успехов и достижений. Не обошлось, к сожалению, без тяжелых
испытаний. Но они еще больше сплотили нас. И мы достойно преодолели все
трудности благодаря мужеству и стойкости нашего народа.
Безусловно, 2016 год оставит яркий след в нашей истории как год 25-летия независимости Узбекистана.
В
уходящем году наши дехкане и фермеры, рабочие и строители, учителя и
врачи, военнослужащие, деятели науки и культуры – представители всех
профессий достигли весомых результатов.
Особенно прославили
страну наши спортсмены, добившиеся в этом году ярких, выдающихся побед
на Олимпийских и Паралимпийских играх.
Одним словом, уходящий год был для нас во многом успешным и благополучным.
Дорогие друзья!
2017 год мы объявили в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека.
В основе этого лежит важнейший для нас принцип «Интересы человека – превыше всего».
Я
уверен, что все мы, в первую очередь руководители, объединим наши
усилия и возможности для реализации программных задач нового года.
Нашей
приоритетной задачей и впредь останется укрепление в стране атмосферы
мира и спокойствия, межнационального и гражданского согласия.
Дорогие соотечественники!
В эти радостные мгновения я еще раз от всей души поздравляю всех вас с замечательным новогодним праздником.
Пусть Новый год принесет добро и достаток, счастье и удачу в каждую семью, каждый дом!
Пусть исполнятся все ваши самые заветные мечты и надежды!
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