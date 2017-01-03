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Банки «откатывают» пальчики

Новая форма контроля за снятием наличных денег с пластиковых карт введена в банках Узбекистана. Как сообщает наш постоянный читатель, в Яшнабадском отделении АКБ Узпромстройбанка владельцу карточки, пожелавшему получить наличные, предварительно предложили «откатать» пальчики рук. Причем, все десять, хотя даже при переходе государственной границы или въезде в зарубежные страны идентифицируют только большие пальцы. По словам сотрудников банка, новшество инициировано Центральным банком Узбекистана в качестве меры противодействия возможному использованию карты мошенниками или иными преступными элементами.

Читатель предполагает, что если эта мера покажется недостаточной или неэффективной, то неровен час, как при попытке клиента снять с карты наличные деньги банкиры обяжут его не только оставить отпечатки десяти пальцев обеих рук, но и сдать в архив фотографии в профиль и анфас, а также характеристику с места работы. Тем, кто по каким-то причинам постоянного места работы не имеет, могут предложить в добровольно-принудительном порядке предоставить справку о благонадёжности за подписью председателя махаллинского комитета.

Банки «откатывают» пальчики


Соб. инф.



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Просмотров: 1785     3 января 2017



 
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