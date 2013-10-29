Новый министр - креатура Закира Алматова?



Указом президента Узбекистана назначен новый министр внутренних дел. Им стал Абдусалом Азизов, ранее работавший в должности начальника УВД Джизакской области. Прежний министр Адхам Ахмедбаев перешел на службу в администрацию главы государства в качестве государственного советника, отвечающего за координацию деятельности силовых и фискальных структур.



А. Азизов – кадровый сотрудник МВД. В бытность Закира Алматова министром внутренних дел не очень долго возглавлял ГУВД Ташкента, после чего стал заместителем министра. В начале 2006 года неожиданно возглавил НХК «Узбекнефтегаз», хотя до того не имел отношения ни к нефти, ни к газу. По слухам, именно З. Алматов и делегировал его на эту должность. Также как делегировал в параллельные структуры и другого своего заместителя - Батыра Парпиева. Первоначально - на пост председателя таможенного комитета, а затем на должность председателя налогового комитета.



Но вернемся к А. Азизову. В «Узбекнефтегазе» он долго не засиделся. Осенью того же года был переведен на должность председателя правления компании «Узнефтепродукт», отвечающей за поставки и реализацию на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива. Здесь тоже пробыл недолго. Уже в ноябре 2008 года вернулся в аппарат МВД. Сначала - на должность заместителя министра, а спустя месяц стал первым заместителем министра. Правда, всего на несколько дней. В декабре 2008 года был назначен на должность начальника УВД Джизакской области, где и работал до вчерашнего дня.



Сведущие люди не исключают, что новый министр внутренних дел - креатура Закира Алматова, в свое время отладившего механизм деятельности МВД до автоматизма, и до сих пор пользующегося в милицейских структурах безоговорочным авторитетом.



А. Азизов – кадровый сотрудник МВД. В бытность Закира Алматова министром внутренних дел не очень долго возглавлял ГУВД Ташкента, после чего стал заместителем министра. В начале 2006 года неожиданно возглавил НХК «Узбекнефтегаз», хотя до того не имел отношения ни к нефти, ни к газу. По слухам, именно З. Алматов и делегировал его на эту должность. Также как делегировал в параллельные структуры и другого своего заместителя - Батыра Парпиева. Первоначально - на пост председателя таможенного комитета, а затем на должность председателя налогового комитета.Но вернемся к А. Азизову. В «Узбекнефтегазе» он долго не засиделся. Осенью того же года был переведен на должность председателя правления компании «Узнефтепродукт», отвечающей за поставки и реализацию на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива. Здесь тоже пробыл недолго. Уже в ноябре 2008 года вернулся в аппарат МВД. Сначала - на должность заместителя министра, а спустя месяц стал первым заместителем министра. Правда, всего на несколько дней. В декабре 2008 года был назначен на должность начальника УВД Джизакской области, где и работал до вчерашнего дня.Сведущие люди не исключают, что новый министр внутренних дел - креатура Закира Алматова, в свое время отладившего механизм деятельности МВД до автоматизма, и до сих пор пользующегося в милицейских структурах безоговорочным авторитетом.