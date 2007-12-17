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Где, где? В Караганде

Здравствуйте! Меня зовут Мансур. Я - гражданин Казахстана. В Узбекистане продают авиабилеты за доллары США для иностранных граждан. Я пересёк границу, имея при себе только узбекские сумы и казахские тенге. Куда мне обращаться в Ташкенте за покупкой долларов на оплату авиабилета? Потому что я никогда не встречал, что в банках Узбекистана продавали доллары или любые иностранные валюты свободно и открыто. Ответьте, пожалуйста, где и в каких банках продают доллары для иностранных граждан без всяких отказов? Напишите, пожалуйста, точный адрес этих банков или обменных пунктов и контактные номера телефонов. Заранее спасибо.

От редакции

На вопрос «где» есть, как минимум, три ответа. Самый пристойный и соответствующий действительности – в Караганде. Второй, также соответствующий действительности, - на любом ташкентском базаре по курсу «черного рынка» покупки-продажи иностранной валюты. Третий ответ автор письма, скорее всего, и сам знает...

 

Где, где? В Караганде






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Просмотров: 1355     5 января 2017


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