Где, где? В Караганде



Здравствуйте! Меня зовут Мансур. Я - гражданин Казахстана. В Узбекистане продают авиабилеты за доллары США для иностранных граждан. Я пересёк границу, имея при себе только узбекские сумы и казахские тенге. Куда мне обращаться в Ташкенте за покупкой долларов на оплату авиабилета? Потому что я никогда не встречал, что в банках Узбекистана продавали доллары или любые иностранные валюты свободно и открыто. Ответьте, пожалуйста, где и в каких банках продают доллары для иностранных граждан без всяких отказов? Напишите, пожалуйста, точный адрес этих банков или обменных пунктов и контактные номера телефонов. Заранее спасибо.



От редакции



На вопрос «где» есть, как минимум, три ответа. Самый пристойный и соответствующий действительности – в Караганде. Второй, также соответствующий действительности, - на любом ташкентском базаре по курсу «черного рынка» покупки-продажи иностранной валюты. Третий ответ автор письма, скорее всего, и сам знает...





