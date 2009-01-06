WhatsApp всё помнит

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4 января наше издание получило письмо господина Sylvain Cormier - адвоката, представляющего интересы Euronews, в котором тот настоятельно рекомендовал нам незамедлительно удалить с сайта статью «Узбектуризм», Euronews и «откаты», опубликованную 5 декабря 2016 года. Основание? Публикация якобы подразумевает мошенничество и потворство коррупции в Euronews. Напомним, что ранее с требованием удалить статью (ссылки здесь и здесь) по очереди выступали пресс-служба и юридическая служба «Узбектуризма», теперь – Государственного комитета по развитию туризма.

С чего бы такой переполох? Для тех, кому лень зайти на статью, вызвавшую столь бурный протест, скажем: речь в ней шла о нецелесообразности или, как минимум, преждевременности перехода частных гостиниц на взаиморасчеты в СКВ с иностранными клиентами. Попутно автор усомнился в целесообразности валютных расходов Фонда развития туризма при Национальной компании «Узбектуризм». В частности, он сообщил, что «за последние три года 90 процентов всей поступившей сюда валюты ушло… на размещение рекламы в Euronews». После чего, сославшись на переписку с господином Kjell Stein, ответственным в Euronews за сбор рекламы в странах Центральной Азии и Кавказа, сообщил, что Euronews выплачивает 15 процентов для мотивации так называемых decision makers (принимающих решения).

Сославшись на того же Kjell Stein, автор поведал, что Euronews готов возвратить эти 15 процентов заранее оговоренному представителю «Узбектуризма» (равно представителю любой иной организации любой другой страны региона) через рекламное агентство в Германии на Международной выставке туризма (ITB) или на выставке World Travel Market (WTM) в Лондоне.

Автор, заметим, не утверждал, что кто-то из decision makers (принимающих решения) в «Узбектуризме» получал эти 15 процентов, он лишь допустил, что подобное возможно. Тем более, не обвинял он в коррупционных или мошеннических схемах руководство Euronews. По той простой причине, что выплата агентского вознаграждения тем самым decision makers - это обычная практика в рекламном бизнесе, пусть и не афишируемая публично. Обычная и повсеместная.

Тем не менее, полемическая заметка, в которой автор сгоряча назвал вероятные агентские вознаграждения «откатами», никак не дает покоя упомянутым в ней фигурантам. За один календарный месяц три гневных письма в редакцию – пресс-службы компании «Узбектуризм», еще не переименованной в Государственный комитет, юридического отдела уже комитета, а теперь еще и адвоката Sylvain Cormier, представляющего интересы Euronews. Ни разу за десять с лишним лет UzMetronom.com не удостаивался столь солидного внимания.

Нет только гневного и возмущенного клеветой письма от одного человека - Kjell Stein, ответственного в Euronews за сбор рекламы в странах Центральной Азии и Кавказа. Того самого, на переписку с которым ссылался автор публикации, вызвавшей столь бурную и продолжительную реакцию, предпочитающего общаться по WhatsApp со своего мобильного телефона +49 171 2713428. Не оспаривает он ничего. И мы даже догадываемся, почему. Это со своего личного WhatsApp он может удалить любую нежелательную переписку, проделать аналогичную операцию с телефоном  абонента – значительно сложнее…

Сергей Ежков

P. S.  Мы готовы принести извинения за слово «откаты», использованное в заголовке и в тексте полемической заметки нашего автора. Далее. Несмотря на то, что три года подряд 90 процентов валюты со счетов Фонда развития туризма при Национальной компании «Узбектуризм» уходило на рекламу в Euronews, мы готовы поверить, что представители компании понятия не имеют о возможности получения агентского вознаграждения. Ну, ни сном, ни духом. Бывает.

Скажем больше: мы были бы благодарны председателю Государственного комитета по развитию туризма, если бы он лично окончательно и убедительно развеял гнетущие наши души сомнения относительно бескорыстности персонала вверенного ему учреждения. К примеру, рассказал бы о том, через какие рекламные агентства осуществляются взаимоотношения Euronews  и флагмана отечественной туристической отрасли, кто является владельцем этих агентств, в какие конкретно суммы в валюте ежегодно обходится Узбекистану партнерство с одним из самых авторитетных европейских телеканалов. И так далее, и на ту же тему.

Автор этой публикации дважды звонил в приемную председателя, надеясь, что доложат, он возьмёт трубку и с присущей ему улыбкой рубахи-парня (тельняшку на грудь и гармонь в руки – цены бы не было образу), расставит точки над i.

Не соединили. Не взял. Статус. Понимаем...

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Просмотров: 1073     5 января 2017


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  • Спасибо, что помните 6 января 2009 в рубрике Резонанс


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