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Не по закону и не по-мужски

Уважаемая редакция «Узметроном»!

Я, Юдович Людмила Владимировна, обращаюсь  к вам за помощью, т.к. мне известно много примеров того, когда обращение на ваш сайт имело оперативное и действенное решение «неразрешимых» проблем. С 2009 года я состою членом кредитного союза «Пойтах Инвест» с сертификатом № 0023, зарегистрированного по адресу г. Ташкент Алмазарский р-н ул. Юнусова 3-а. В 2011 году руководство «Пойтах Инвеста» в лице Нодыра  Акиловича Адылова  дало мне новый договор  №33 от 14.07.2011г. и пообещало вернуть деньги в 2012 году, но до сих пор денежные средства мне не вернули.

По состоянию на 05.08.2016 г. по акту сверки задолженность составляет 47 400 000 (сорок семь миллионов четыре сто тысяч ) сумов. За эти годы Н.А. Адылов открыл несколько фирм : «Анвар Инвест» зарегистрирована в Юнусабадском районе, МЧЖ Immobile Technolog в Алмазарском р-не, Maftin invest grup, Enigma invest и всю свою деятельность перевел на эти фирмы. Взял несколько десятков автомобилей, открыл несколько производств – упаковочное (оборудование завез из-за рубежа), стеклодувное и т.д. Всё 4-х этажное здание, владельцем которого является «Пойтах  Инвест», полностью находится в аренде. Все эти годы я пыталась вернуть свои деньги. Но Адылов Н.А. каждый раз называл какие-то сроки и приводил новые аргументы, но денег не возвращал.

08.04.2016 года я обратилась по телефону доверия Генеральной прокуратуры, также было подано заявление в письменном виде в саму Генеральную прокуратуру. 10.05.2016 я обратилась в администрацию президента  Республики Узбекистан, 20.05.2016 обратилась в МВД. В июне 2016 г я обратилась на правительственный портал. Не дождавшись ответа, 04.08 2016 я обратилась в прокуратуру г. Ташкента. Меня очень быстро вызвали в прокуратуру Алмазарского р-на г. Ташкента, где присутствовал и Н.А. Адылов. На вопрос  Адылову, почему фирма не отдает мне деньги, был ответ, что денег нет. Мне предложили искать справедливость и законность в суде.

19.09.2016 г. я обратилась в СНБ Республики Узбекистан, через неделю обратилась в виртуальную приемную премьер-министра. Результат – нулевой. Все инстанции направляют мои жалобы в прокуратуру Алмазарского р-на, в точку безысходности.

Еще в самом начале этой печальной эпопеи с жалобами и заявлениями г. Адылов сказал, что ничего я не добьюсь. Так оно и выходит. Что мне делать? Моя пенсия составляет 220 000 сумов, а госпошлина при подаче иска в суд равна 9 800 000 (девяти миллионам восемьсот тысяч) сумов. И как понять прокуратуру, утверждающую, что в отъеме денег нет криминала? Кредитный союз «Пойтах Инвест» имеет задолженность  перед людьми годами, может вообще не возвращать деньги? Так понимать?

Думаю,  Н. Адылов уверен, что может не возвращать мне деньги, поскольку ему за это ничего не будет. Говорят, у него хорошие связи в прокуратуре – подстрахуют. К тому же он знает, что у меня сил не хватит бесконечно ходить по инстанциям и мне никогда не собрать денег на уплату госпошлины. Наверное, ждёт, когда помру, и проблема исчезнет автоматически.

Л. Юдович

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От редакции

Семь лет назад мы рассказали о том, как авторитетный бизнесмен Улугбек Тошмухамедов, покупая кафе у вдовы, обманул её при расчетах. Письмо вдовы мы опубликовали 19 октября, а уже на следующий день бизнесмен позвонил ей лично, извинился и выплатил недостающую сумму денег. Поступил не только честно, но и по-мужски.

К чему мы вспомнили тот давний случай? Да к тому, что с каждым годом мужчин (не по признаку ношения штанов, а по жизненным принципам), видимо, всё меньше и меньше. На наш взгляд, не возвратить деньги пенсионерке для мужчины – последнее дело.

Не по закону и не по-мужски






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Просмотров: 605     6 января 2017


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