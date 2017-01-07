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Клуб миллионеров

6 января Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана приняла отставку президента НОК Мираброра Усманова и избрала на этот пост председателя правления Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишера Султанова. Вице-президентами комитета избраны генеральный директор Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Валерий Тян и авторитетный предприниматель Салимбай Абдувалиев. Остальные функционеры НОК переизбраны на новый срок.

Стоит отметить, что по оценкам независимых экспертов, личное состояние каждого из перечисленных выше господ, давно исчисляется миллионами долларов. Именно поэтому им и поручено в качестве общественной нагрузки взять олимпийские виды спорта на частичное содержание. Фактически руководящий состав НОК – это клуб миллионеров.


Клуб миллионеров

Клуб миллионеров

Клуб миллионеров


Соб. инф.



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Просмотров: 1549     7 января 2017



 
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