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Мужик сказал - мужик сделал

Во-первых, Л. Юдович получила все свои деньги на момент ликвидации КС «Пойтахт инвест». Во-вторых, речь идет о компенсации (по упущенной выгоде, то есть так сказать сверх доход). Да у меня есть несколько фирм, которые не работают и находятся постоянно на картотеке из-за финансового кризиса, и я как гражданин имею право заниматься предпринимательской деятельностью.

Из-за того, что Л. Юдович получила свой основной долг по нынешнему законодательству у КС «Пойтахт инвест» нет долгов перед ней и поэтому прокуратура посчитала спорным вопросом требование компенсации, посоветовав обратиться в суд. У меня нет знакомых в правоохранительных органах, а её заявления остаются без внимания по вышеуказанным причинам.

Да, я в целях предпринимательской деятельности взял несколько автомобилей в кредит в банке, но из-за кризиса (падения цен на авто) я еле покрыл кредит и оказался в убытке. Да, у меня есть недвижимость и она к «Пойтахт инвест» не имеет никакого отношения так как была приобретена еще 2010 году, это во-первых. Во-вторых, я там являюсь соучредителем и решить вопрос один не могу. Весь прошлый год я пытался продать недвижимость, но покупателей не нашлось, так как предложенная цена не покрыла бы и половины долга.

Да, еще к сведению редакции: Л. Юдович два года проживала в России и перед ее отъездом (в 2014) у нас была договоренность, что она приедет через два года и я ей верну средства с компенсацией (вот откуда возникла эта сумма) А вернулась она год назад, когда я вошел в финансовый тупик, как и все, полагаю. А обещание я свое сдержу, просто ситуация так сложилось, и это она знает, просто из-за того, что жизнь усложнилось, терпения не хватает.

Сидеть и рассуждать очень легко. Не моя вина, что у меня отобрали лицензию и я оказался из-за форс-мажора на грани краха. Но я как мужик плачу вот уже 5 лет по счетам. Из 300 человек с 280 рассчитался. Бог даст, и с остальными рассчитаюсь.

Н. Адилов

P.S. Людмила Владимировна, я Вас поздравляю с новым годом! Желаю всех благ и бог Вам судья.

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От редакции

Оперативный отклик на письмо, опубликованное под заголовком «Не по закону и не по-мужски». И суток не прошло. Читают, значит, уже хорошо. Что ж, мужик сказал – мужик сделал. Посмотрим, как события будут развиваться дальше. Думается, проблема будет решена. Иначе бы не было этого отклика. Нам так кажется.

Мужик сказал - мужик сделал






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Просмотров: 107     7 января 2017


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