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Фиг вам в вигвам

Указом президента Узбекистана от 29 декабря прошедшего года отмена виз для туристов из 27 стран, прибывающих в страну, перенесена с 1 апреля 2017 года на 1 января 2021 года.

По мнению аналитиков, шаг назад глава государства был вынужден сделать под давлением МИД, СНБ, МВД и ГТК. Все перечисленные выше ведомства (за исключением Министерства иностранных дел) профессионально и технически не готовы к возможному наплыву туристов. Что касается МИД, то в случае отмены виз для граждан почти трёх десятков государств, консульские учреждения министерства автоматически лишатся миллионов долларов, полученных в виде оплаты за предоставление виз. Лишатся «кормушки» и отдельные не чистые на руку сотрудники консульств, готовые сделать визу за дополнительную плату либо раньше оговоренного процедурой срока, либо в обход процедуры. Основанием для подобного предположения служат многочисленные письма из-за рубежа, регулярно получаемые нашим изданием. Особенно, судя по почте, мздоимство процветает в консульском отделе посольства Узбекистана в Южной Корее.

Напомним, что указом президента от 2 декабря 2016 года предполагалось, что уже с 1 апреля 2017 года визовый режим будет отменен для граждан Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии, въезжающих в Узбекистан в туристских целях на срок не более 30 дней, а также для граждан Бельгии, Индонезии, КНР (в составе туристских групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии, достигших возраста 55 лет и въезжающих в Узбекистан в туристских целях на срок не более 30 дней. Теперь им придется ждать либерализации визового законодательства еще четыре года.

Соответственно, на четыре года в международных аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары и Ургенча будут отсутствовать «зелёные коридоры» для иностранных туристов, а также раздельное прохождение паспортного контроля резидентами и нерезидентами.

Фиг вам в вигвам


Соб. инф.



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Просмотров: 790     9 января 2017


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