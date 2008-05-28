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Четвертые сутки пытают станицу

Четвертые сутки в домах жителей махалли Миробод поселка Барданкуль Юкоричирчикского района Ташкентской области нет природного газа. Подачу его прекратили без объяснения причин, нет информации у людей и относительно того, когда коммунальные службы планируют возобновить его подачу. Наслышанные об эффективности обращений в народные приемные, граждане решили воспользоваться предоставленной им возможностью пожаловаться на работников районного подразделения «Узтрансгаза», но не тут-то было. 18 минут они терпеливо слушали, как на том конце провода играет музыка, однако ответа дежурного по приёмной так и не дождались.

Примечательно, пишут жители махалли в редакцию, что в непосредственной близости, там, где расположены теплицы по выращиванию овощей, видимо, принадлежащие кому-то из влиятельных граждан, подачу газа не прерывали ни на секунду. Стабильной остается она и на момент подготовки этого текста. Что касается населения махалли Миробод, то его продолжают пытать холодом.

Четвертые сутки пытают станицу


Соб. инф.



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Просмотров: 324     10 января 2017


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