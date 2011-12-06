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Перемена мест слагаемых

10 января на общем собрании Академии наук Узбекистана принята отставка президента этой организации, академика Шавката Салихова и избран новый президент АН. Им стал 71-летний Бекзод Юлдашев, возглавлявший академию в период с 2000 - 2005 годы.

Ушедший президент был биологом, нынешний – математик.

Перемена мест слагаемых


Соб. инф.



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Просмотров: 1431     11 января 2017


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