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Газ пошёл

В первой половине дня наше издание сообщило о том, что четвертые сутки в домах жителей махалли Миробод поселка Барданкуль Юкоричирчикского района Ташкентской области нет природного газа. Подачу его прекратили без объяснения причин, не было информации у людей и относительно того, когда коммунальные службы планируют возобновить его подачу. К чести специалистов  районного подразделения «Узтрансгаза» уже вечером того же дня подача газа в махаллю была восстановлена. Сначала, правда, давление оставляло желать лучшего, но уже через несколько часов пришло в норму.

Об этом редакции сообщили жители махалли, отметив, что обращение в UzMetronom оказалось эффективнее жалоб в виртуальные приёмные.

Газ пошёл


Соб. инф.



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Просмотров: 240     13 января 2017



 
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