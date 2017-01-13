В первой половине дня наше издание сообщило о том, что четвертые сутки в
домах жителей махалли Миробод поселка Барданкуль Юкоричирчикского
района Ташкентской области нет природного газа. Подачу его прекратили
без объяснения причин, не было информации у людей и относительно того, когда
коммунальные службы планируют возобновить его подачу. К чести
специалистов районного подразделения «Узтрансгаза» уже вечером того же
дня подача газа в махаллю была восстановлена. Сначала, правда, давление
оставляло желать лучшего, но уже через несколько часов пришло в норму.
Об этом редакции сообщили жители махалли, отметив, что обращение в
UzMetronom оказалось эффективнее жалоб в виртуальные приёмные.
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