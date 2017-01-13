

В первой половине дня наше издание сообщило о том, что четвертые сутки в домах жителей махалли Миробод поселка Барданкуль Юкоричирчикского района Ташкентской области нет природного газа.



Об этом редакции сообщили жители махалли, отметив, что обращение в UzMetronom оказалось эффективнее жалоб в виртуальные приёмные.



Подачу его прекратили без объяснения причин, не было информации у людей и относительно того, когда коммунальные службы планируют возобновить его подачу. К чести специалистов районного подразделения «Узтрансгаза» уже вечером того же дня подача газа в махаллю была восстановлена. Сначала, правда, давление оставляло желать лучшего, но уже через несколько часов пришло в норму.Об этом редакции сообщили жители махалли, отметив, что обращение в UzMetronom оказалось эффективнее жалоб в виртуальные приёмные.