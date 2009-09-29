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Мин нет. Проверено

В сирийском конфликте, похоже, наметился долгожданный прорыв. Стороны готовы сесть за стол переговоров в максимально широком формате. Обсудить возможные пути урегулирования затяжного и кровопролитного противостояния в этот раз намерены не только непосредственные его участники, но и те, кто так или иначе вовлечен в этот конфликт. А сделать это они готовы на самой, пожалуй, нейтральной и потому самой подходящей для этого площадке – в столице Казахстана – Астане.

Переговоры по урегулированию конфликта Сирии длятся, собственно, практически с начала этого самого конфликта, уже больше трех лет. За это время менялись форматы и площадки дискуссий, а также состав участников. Встречи в Лозанне, Венский раунд и Женевский формат. Три с лишним года безуспешных попыток остановить огонь гражданской войны, жертвами которой, по разным данным, стали уже около 400 тысяч человек. Почти семь миллионов сирийцев были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами.

Конечно, сухие цифры статистики не могут передать всей боли и ужасов этой войны, рассказать об искалеченных судьбах, о несчастных детях, которые стали сиротами, о безутешных матерях, которые потеряли своих сыновей. Чтобы понять весь масштаб сирийской трагедии достаточно сравнить фотографии городов когда-то процветающей страны Ближнего Востока с нынешними снимками. Разруха и пепелище. Можно долго спорить о том, кто в этом виноват. Но надо ли? Сейчас важнее ответить на вопрос «Что делать?». И это, очевидно, понимают все стороны, прямо и косвенно вовлеченные в конфликт.

О готовности принять участие в переговорах уже заявили представители официальных властей и умеренной оппозиции Сирии, делегаты от России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии и Катара. Свою поддержку встрече на Астанинской площадке выразили в США, Китае и Организации Объединенных Наций. Отмечу, что инициатива в данном случае исходила не от Астаны. Заинтересованность в проведении мирных переговоров именно на казахстанской территории выразили президенты России и Турции в телефонном разговоре с Нурсултаном Назарбаевым. Казахстанский лидер в ответ заявил о готовности предоставить площадку и обеспечить все необходимые условия для проведения таких переговоров. Сейчас этот вопрос уже прорабатывается на уровне министерств иностранных дел вышеупомянутых стран.

Почему Астана? Выбор мало кого удивляет. Казахстан – нейтрален и абсолютно не ангажирован, причем не только в сирийском вопросе. И это очень важно для всех сторон конфликта. Кроме того, Казахстан уже не раз выступал в роли миротворца. Официальная Астана сыграла значительную роль в нормализации отношений между Россией и Турцией в самый острый период конфликта двух стран из-за сбитого российского самолета. Кроме того, Казахстан также стал важным посредником в урегулировании проблемы иранской ядерной программы и неоднократно заявлял о готовности организовать дипломатическую площадку для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Учитывая все эти факторы, эксперты ожидают, что межсирийские переговоры в Астане будут более успешными, чем встречи в Женевском формате, которые некоторые политики, уже не стесняясь жестких формулировок, откровенно называют «провальными».

Также необходимо отметить, что Астана дважды представляла свою территорию для проведения переговоров, в настоящее время действует единственный принятый всеми заинтересованными сторонами документ по урегулированию сирийского кризиса – Астанинская декларация.

Надо признать, что от этих переговоров, хотя их дата и организационные моменты пока окончательно не согласованы, уже ждут многого – прекращения кровопролития и достижения договоренности между официальными властями Сирии и той частью сирийской оппозиции, с которой есть возможность и смысл договариваться. И для тех, и для других Казахстан – авторитетная страна, весомый игрок на международной арене, а потому есть надежда, что диалог, наконец, станет более доверительным, а значит и более конструктивным.

Между тем, некоторые эксперты считают, что «Астанинский» раунд переговоров может сыграть хотя и переломную, но все же не последнюю роль в урегулировании конфликта. «Астана сыграет исключительно важную, но все же не последнюю роль в погашении этого конфликта. Это противостояние имеет затяжной характер. Поэтому переговоры в Астане, конечно, будут иметь большое значение, но конфликт не будет исчерпан только одной этой встречей. На мой взгляд, необходимо создать постоянную площадку. Именно по этой проблеме» - полагает эксперт, директор института истории государства Министерства Образования и Науки Казахстана Буркитбай Аяган.

Трудно не согласиться. Хотя не исключено, что в случае успеха первых переговоров в новом формате в Астане, Казахстан как раз и может стать той самой постоянной площадкой для межсирийского диалога в условиях, когда остальные форматы себя либо исчерпали, либо дискредитировали, либо доказали свою неэффективность с позиции продолжения политического диалога.

Мин нет. Проверено


Самат Сулайменов



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Просмотров: 310     13 января 2017


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