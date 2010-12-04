С чувством неполного удовлетворения



9-14 января 2017 года



В республиканских СМИ 10 января опубликован большой отчет УзА о встрече президента с группой ведущих специалистов сферы прокуратуры под заголовком «Верховенство закона – важный фактор обеспечения интересов человека». «В Год диалога с народом и интересов человека перед работниками прокуратуры стоят очень ответственные задачи. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания, подчеркнул глава нашего государства», - пишет УзА.



Парламентские издания «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали в этот же день закон «О порядке отбывания административного ареста». Законом предусмотрено, что он вступает в силу по истечении 24 месяцев со дня его официального опубликования.



В СМИ 12 января опубликовано постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы транспортного обслуживания населения и пассажирского автобусного сообщения в городах и селах» и большой комментарий к нему. В документе говорится о том, что утверждена Программа дальнейшего развития автотранспортного обеспечения в городах и селах на 2017-2021 годы.



«Реализация постановления будет способствовать обеспечению безопасности пассажирских перевозок и высокого уровня культуры и качества обслуживания пассажиров, соблюдения ритмичности, установленных графиков и интервалов движения транспортных средств на маршрутах общественного транспорта, эффективной защиты прав потребителей в сфере автоперевозок, финансовой устойчивости перевозчиков», - говорится в комментарии к документу.



Распоряжение президента страны «О создании комиссии по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения» опубликовано в печати 13 января. Документом утвержден состав рабочей группы и малых рабочих групп по разработке Программы комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения согласно приложению.



В субботних номерах газет опубликовано «Праздничное поздравление защитникам Родины по случаю 25-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан». «Сегодня, в этот праздничный день не могу не отдать дань уважения светлой памяти великого государственного деятеля и политика –¬ Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Все, что было достигнуто нами за прошедшие 25 лет на пути построения наших Вооруженных Сил, неразрывно связано с его именем», - говорится в послании главы государства.



СМИ также распространили Указ президента «О награждении в связи с 25-летием Вооруженных Сил Республики Узбекистан и днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям».



В отчете УзА озаглавленном «Надежные защитники нашей независимой Родины» сообщается о торжественном мероприятии, посвященном 25-летию образования Вооруженных Сил и 14 января – Дню защитников Родины, которое состоялось во Дворце международных форумов «Узбекистон» 13 января.



В субботу газеты напечатали указ главы госдуарства «О создании свободных экономических зон «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп».



Ряд изданий опубликовали очередные материалы центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр». Так, газета «Народное слово» опубликовала это сообщение под заголовком «Итоги года в событиях, настроении и самочувствии граждан».



«Абсолютное большинство — 97,5 процента наших сограждан оценивают социально-экономическое положение Узбекистана как хорошее и стабильное. Такую характеристику дают предприниматели, фермеры, госслужащие, рабочие, молодежь, люди старшего возраста, представители разных национальностей и религиозных конфессий.



Основные тенденции, динамику того, как население оценивает развитие страны, а также социальные настроения в обществе выявил социологический опрос «Узбекистан: общественное мнение-2016» центра «Ижтимоий фикр», - пишет газета. На этот раз социологи выявили, что граждане высказали свою неполную удовлетворенность доступностью качественного медицинского обслуживания, уровнем работы образовательных учреждений, некоторыми социальными проблемами, борьбой с коррупцией.



«Исследование выявило также недостаточную эффективность местных органов власти в решении актуальных социальных и экономических проблем населения, а также доступность и открытость информации об их работе. В 2016 году 38,7 процента респондентов в той или иной степени были удовлетворены работой местных органов исполнительной власти, 42,8 процента — удовлетворены частично, а 13,6 процента — не удовлетворены», - приводит издание материалы социологов.



Еженедельное издание «Оила ва жамият» подняло тему ответственности руководящих работников. В заметке заголовок, которой в дословном переводе означает «Руководитель, который не тянет свою телегу», говорится о том, что многие, получив высокий пост, не выполняют возложенные на них обязанности с должной ответственностью. Автор приводит пример двух учебных заведений. В одном - нет тепла, разбиты стекла, двери в аудитории не закрываются, двор учреждения запущен и захламлен. Соответственно нет порядка в учебном процессе, страдает дисциплина учащихся. Полная противоположность в другом учебном заведении. В обоих случаях все зависит от того, как работает руководитель.



Газета «Хуррият» 11 января вновь вернулась к теме использования интернета и социальных сетей. В статье под заголовком «Страдания от увлечения виртуальностью» говорится, что для многих семей социальными сети становятся причиной их разрушения. «Берегите свою семью от виртуальных измен», пишет автор в подзаголовке. Затем приводит пример молодых супругов, причиной развода которых стали друзья и подруга, которых появились благодаря социальным сетям.



