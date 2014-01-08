Цветём и пахнем

14 января в Ташкенте состоялось расширенное заседание Кабинета
Министров, посвященное всестороннему анализу итогов
социально-экономического развития страны в 2016 году и определению
важнейших направлений и приоритетов экономической и социальной программы
правительства республики на 2017 год. Итоги работы, как всегда,
оказались более чем позитивными. К примеру, в 2016 году валовой
внутренний продукт страны возрос на 7,8 процента. Прирост объемов
промышленной продукции составил 6,6 процента, подрядных строительных
работ – 12,5 процента, розничного товарооборота – 14,4 процента, услуг –
12,5 процента. Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере
0,1 процента к ВВП. Обеспечено положительное сальдо во внешнеторговом
обороте. Уровень инфляции не превысил прогнозные параметры и составил
5,7 процента.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства