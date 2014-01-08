Цветём и пахнем



14 января в Ташкенте состоялось расширенное заседание Кабинета Министров, посвященное всестороннему анализу итогов социально-экономического развития страны в 2016 году и определению важнейших направлений и приоритетов экономической и социальной программы правительства республики на 2017 год. Итоги работы, как всегда, оказались более чем позитивными. К примеру, в 2016 году валовой внутренний продукт страны возрос на 7,8 процента. Прирост объемов промышленной продукции составил 6,6 процента, подрядных строительных работ – 12,5 процента, розничного товарооборота – 14,4 процента, услуг – 12,5 процента. Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,1 процента к ВВП. Обеспечено положительное сальдо во внешнеторговом обороте. Уровень инфляции не превысил прогнозные параметры и составил 5,7 процента.





