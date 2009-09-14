Мы рождены, чтоб шутку сделать былью



«Компания «Узбектуризм» объявила о планах закупки трёх дирижаблей и шести воздушных шаров для организации путешествий по маршрутам «Ташкент-Самарканд», «Ташкент-Бухара» и «Ташкент-Хива». Такую первоапрельскую шутку распространило наше издание год назад, даже не предполагая, что всего через 10 месяцев Министерство юстиции Узбекистана зарегистрирует Федерацию аэронавтики, которая, вполне возможно весьма скоро трансформирует шутку в конкретное направление развития спорта и туризма в стране.



Как нам стало известно, Федерация аэронавтики – неправительственная организация, в задачи которой входят популяризация воздухоплавания и воздухоплавательного спорта, содействие в подготовке спортсменов с последующим участием в международных соревнованиях, а также улучшение имиджа Узбекистана и пропаганда его достижений на международном уровне.



Другими словами, в Узбекистане будет так, как в большинстве нормальных государств, где полёт на воздушном шаре, воспетый ещё классиком фантастического приключенческого романа, - это не только спорт, но и романтический праздник, завораживающая радость детей и взрослых от приобщения к полёту.



Стоит сказать, что шутка UzMetronom, анонс которой мы привели в начале публикации, - не первая, получившая вполне реальные очертания. Так 1 апреля 2010 года



Спустя семь лет, 14 января 2017 года, выступая перед сотрудниками силовых ведомств по случаю Дня защитника Родины, президент Узбекистана



Вот и шути после этого…



Как нам стало известно, Федерация аэронавтики – неправительственная организация, в задачи которой входят популяризация воздухоплавания и воздухоплавательного спорта, содействие в подготовке спортсменов с последующим участием в международных соревнованиях, а также улучшение имиджа Узбекистана и пропаганда его достижений на международном уровне.Другими словами, в Узбекистане будет так, как в большинстве нормальных государств, где полёт на воздушном шаре, воспетый ещё классиком фантастического приключенческого романа, - это не только спорт, но и романтический праздник, завораживающая радость детей и взрослых от приобщения к полёту.Стоит сказать, что шутка UzMetronom, анонс которой мы привели в начале публикации, - не первая, получившая вполне реальные очертания. Так 1 апреля 2010 года мы написали что в ходе визита в Узбекистан российской правительственной делегации достигнута предварительная договоренность «о производстве на базе Асакинского автомобильного завода (GM-Узбекистан) и Ташкентской макаронной фабрики современных танков Т-92 и самоходных артиллерийских орудий (САО) «Спрут» для нужд узбекской армии и реализации на внешнем рынке вооружений».Спустя семь лет, 14 января 2017 года, выступая перед сотрудниками силовых ведомств по случаю Дня защитника Родины, президент Узбекистана заявил : «Считаю, что пришло время приступить к созданию собственного военно-промышленного комплекса. В перспективе следует сосредоточиться на создании научно-производственной базы, сервисных центров и совместных предприятий, а также организации локализации отдельных видов продукции военного назначения на ведущих предприятиях страны».Вот и шути после этого…