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Мы рождены, чтоб шутку сделать былью

«Компания «Узбектуризм» объявила о планах закупки трёх дирижаблей и шести воздушных шаров для организации путешествий по маршрутам «Ташкент-Самарканд», «Ташкент-Бухара» и «Ташкент-Хива». Такую первоапрельскую шутку распространило наше издание год назад, даже не предполагая, что всего через 10 месяцев Министерство юстиции Узбекистана зарегистрирует Федерацию аэронавтики, которая, вполне возможно весьма скоро трансформирует шутку в конкретное направление развития спорта и туризма в стране.

Как нам стало известно, Федерация аэронавтики – неправительственная организация, в задачи которой входят популяризация воздухоплавания и воздухоплавательного спорта, содействие в подготовке спортсменов с последующим участием в международных соревнованиях, а также улучшение имиджа Узбекистана и пропаганда его достижений на международном уровне.

Другими словами, в Узбекистане будет так, как в большинстве нормальных государств, где полёт на воздушном шаре, воспетый ещё классиком фантастического приключенческого романа, - это не только спорт, но и романтический праздник, завораживающая радость детей и взрослых от приобщения к полёту. 

Стоит сказать, что шутка UzMetronom, анонс которой мы привели в начале публикации, - не первая, получившая вполне реальные очертания. Так 1 апреля 2010 года мы написали что в ходе визита в Узбекистан российской правительственной делегации достигнута предварительная договоренность «о производстве на базе Асакинского автомобильного завода (GM-Узбекистан) и Ташкентской макаронной фабрики современных танков Т-92 и самоходных артиллерийских орудий (САО) «Спрут» для нужд узбекской армии и реализации на внешнем рынке вооружений».

Спустя семь лет, 14 января 2017 года, выступая перед сотрудниками силовых ведомств по случаю Дня защитника Родины, президент Узбекистана заявил: «Считаю, что пришло время приступить к созданию собственного военно-промышленного комплекса. В перспективе следует сосредоточиться на создании научно-производственной базы, сервисных центров и совместных предприятий, а также организации локализации отдельных видов продукции военного назначения на ведущих предприятиях страны».

Вот и шути после этого…

Мы рождены, чтоб шутку сделать былью

Мы рождены, чтоб шутку сделать былью


Соб. инф.



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Просмотров: 457     17 января 2017


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