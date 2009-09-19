

16-21 января 2017 года



Ведущие республиканские издания 16 января опубликовали доклад президента Узбекистана на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год. Газеты опубликовали этот материал под заголовком «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя».



В информационном сообщении о заседании приводятся данные о том, что по итогам 2016 года валовой внутренний продукт страны возрос на 7,8 процента. Прирост объемов промышленной продукции составил 6,6 процента, подрядных строительных работ – 12,5 процента, розничного товарооборота – 14,4 процента, услуг – 12,5 процента. Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,1 процента к ВВП. Обеспечено положительное сальдо во внешнеторговом обороте. Уровень инфляции не превысил прогнозные параметры и составил 5,7 процента.



В ведущих изданиях 20 января опубликовано сообщение УзА «Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка». «На сегодняшний день портфель двустороннего сотрудничества включает 33 совместных проекта с привлечением финансирования Всемирного банка на сумму 2,8 миллиарда долларов в сферах электроэнергетики, модернизации ирригационных и коммунальных сетей, водоснабжения, развития производственной, транспортной и социальной инфраструктуры», - пишет УзА. Далее отмечается, что вице-президент Всемирного банка особо подчеркнул значимость недавно принятых в Узбекистане мер по обеспечению ускоренного развития малого бизнеса, созданию более благоприятной деловой среды и инвестиционного климата в стране.



В субботних номерах газет опубликован отчет УзА под заголовком «Прямой диалог с народом – важный фактор обеспечения интересов человека». В нём говорится, что президент с целью ознакомления с ходом социально-экономических реформ на местах, с созидательной работой во имя дальнейшего повышения уровня и качества жизни народа и для диалога с народом 20 января посетил Республику Каракалпакстан. «Следует особо отметить, что Шавкат Мирзиёев как Президент Республики Узбекистан первым из регионов нашей страны посетил Республику Каракалпакстан, что, несомненно, свидетельствует о высоком уважении и внимании главы нашего государства к каракалпакскому народу», - пишет УзА.



Газета «Народное слово» 19 января опубликовала большую статью под рубрикой «К дню рождения Первого Президента Республики Узбекистан». Она озаглавлена «Узбекская модель» развития: прочный фундамент процветания». Автор рассуждает о достижениях Узбекистана, «коих нашей стране удалось достичь за четверть века независимости под руководством Ислама Каримова — великого сына Узбекистана, который посвятил служению Родине всю свою жизнь, отдав силы и энергию без остатка, безгранично любил свой народ». «Нет сомнений, что эта любовь и уважение взаимны. Будет жить в памяти народной образ Первого Президента, останутся в сердцах соотечественников благие дела, коих несчетное множество совершено во благо обретения и сохранения независимости Узбекистана», - пишет автор.



Тему продолжает газета «Правда Востока» в статье «Основоположник национального возрождения Узбекистана» 18 января. «Политический суверенитет и экономическая независимость, открытость внешнему миру и сохранение национальной идентичности, высокая духовность и уважение к собственной истории, религиозная и культурная толерантность - базовые слагаемые философии национального возрождения Узбекистана, основоположником которой является Первый Президент Узбекистана. Принцип «Без исторической памяти нет будущего», провозглашенный Исламом Каримовым в первые годы независимости, стал важным руководством к действию по реформированию духовной жизни, воспитанию культуры исторической памяти, созидательных устремлений нашего народа», - пишет автор.



Ряд изданий перепечатали материал, подготовленный УзА под заголовком «Основоположник Конституции Узбекистана». Автор пишет о процессе подготовки Конституции страны и её принятии. «В соответствии с решением Верховного Совета 21 июня 1990 года была создана Конституционная комиссия под председательством Ислама Каримова, объединяющая 64 члена – государственных деятелей, депутатов, специалистов. Этой комиссией за два года был подготовлен проект новой Конституции. В этом историческом процессе Первый Президент нашей страны проявил себя как выдающийся государственный и общественный деятель, талантливый политический лидер», - пишет автор. Он подчеркивает, что «Ислам Каримов четыре раза редактировал проект Конституции до первой публикации, до следующей публикации – два раза и еще один раз до внесения документа на сессию. Все эти правки и дополнения имели важное значение».



Газета XXI Asr 19 января опубликовали критический материал под заголовком «Наличные или пластик?». Автор описывает свои наблюдения, связанные с использованием пластиковых карточек. Журналист задается вопросом, почему некоторые торговые точки вывешивают объявления: «Реализуем товары по пластиковой карточке, ведь карточку должны принимать везде. В таком случае надо в хлебном магазине вывешивать надпись: «Торгуем хлебом, а в аптеке – реализуем лекарства», - удивляется автор. Он отмечает, что никто не должен оставаться равнодушным к такой ситуации.



Газета «Хукук» в заметке «Посягнул на чужое» рассказала об уголовном деле в отношении управляющего одного из районных филиалов банков в Самаркандской области. Банкиры во главе со своим управляющим принимали наличные вклады граждан, но не приходовали и использовали на свои нужды. Мало того, управляющий не стал приходовать деньги граждан, выплачиваемые за взятый кредит или за отплату образовательного контракта. «Аппетит управляющего разгулялся до того, что он просто вынес из хранилища банка больше чем 362 миллионов сумов и 63 тысячи долларов США», - пишет автор. В итоге банкиру дали семь лет лишения свободы и лишили права три года занимать материально-ответственные должности.



Издание «Ишонч» 21 января подняло другую злободневную проблему в статье «Достройте дом…». Автор разбирает жалобу читателя из Бухарской области на компанию «Кишлок курилиш инвест», с которой он заключил договор на строительство дома. «Шесть лет жалуюсь. Куда только не обращался. Обращался в суд и выиграл процесс. Но так и не добился того, чтобы дом привели в состояние, в соответствие со взятыми обязательствами», - приводит газета строки из письма. Автор пишет, что газета в свою очередь обратилась в эту организацию, откуда получила ответ, что объект был сдан госкомиссии, а гражданин не внес последний платеж. «Причем тут госкомиссия, которую возглавил местный хоким, ведь договор заключал гражданин и только он может подписать его? Как будто не было никаких жалоб, никаких решений суда», - удивляется журналист.



