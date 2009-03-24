Гани, не гони лошадей

Узбекистан серьезно озабочен перспективой возможного вывода из Афганистана воинского контингента США после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Так расценивают аналитики визит в Кабул делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел этой страны Абдулазизом Камиловым, состоявшийся 23-24 января этого года. Как сообщается на сайте МИД, в ходе визита представители узбекской стороны встретились с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафи Гани, другими официальными лицами, обсудив насущные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в регионе в целом.
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