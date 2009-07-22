Курс – на интернационализм

24 января в Узбекистане при участии президента страны торжественно отметили 25-летие создания Республиканского интернационального культурного центра. Выступая перед представителями национальных диаспор по случаю юбилея, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что укрепление дружбы людей разных национальностей и религий для многонационального государства имеет особое значение, поскольку служит гарантией мира и спокойствия.
В тот же день президент Узбекистана лично вручил государственные награды 20-ти самым активным гражданам, представляющим национальные культурные центры, а также объявил о том, что уникальное по архитектуре здание в центре Ташкента, напротив которого установлен памятник А. Пушкину, отныне переходит в ведение Республиканского интернационального культурного центра. «Садом Дружбы» станет и парк культуры и отдыха, примыкающий к нему.
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