Стучите, товарищи



На Едином портале интерактивных государственных услуг появилась возможность виртуального общения граждан со Службой национальной безопасности (СНБ).



Отметим, что СНБ Узбекистана по-прежнему остается самой закрытой структурой, не имеющей даже своего официального сайта. Нет в открытом доступе и информации о руководителях СНБ, численном составе структуры, а также сведений о том, в какую сумму обходится налогоплательщику содержание этого ведомства.



В уведомлении, которым должны руководствоваться лица, желающие что-то сообщить этому ведомству, сказано о необходимости предоставления о себе полных данных. Желающих виртуально пообщаться с СНБ также предупреждают, что в случае предоставления ложных сведений, составляющих суть жалобы или сообщения, расходы, понесенные в связи с их рассмотрением, «могут быть взысканы с физического или юридического лица по решению суда».Отметим, что СНБ Узбекистана по-прежнему остается самой закрытой структурой, не имеющей даже своего официального сайта. Нет в открытом доступе и информации о руководителях СНБ, численном составе структуры, а также сведений о том, в какую сумму обходится налогоплательщику содержание этого ведомства.