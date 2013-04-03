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Стучите, товарищи

На Едином портале интерактивных государственных услуг появилась возможность виртуального общения граждан со Службой национальной безопасности (СНБ). В уведомлении, которым должны руководствоваться лица, желающие что-то сообщить этому ведомству, сказано о необходимости предоставления о себе полных данных. Желающих виртуально пообщаться с СНБ также предупреждают, что в случае предоставления ложных сведений, составляющих суть жалобы или сообщения, расходы, понесенные в связи с их рассмотрением, «могут быть взысканы с физического или юридического лица по решению суда».

Отметим, что СНБ Узбекистана по-прежнему остается самой закрытой структурой, не имеющей даже своего официального сайта. Нет в открытом доступе и информации о руководителях СНБ, численном составе структуры, а также сведений о том, в какую сумму обходится налогоплательщику содержание этого ведомства.

Стучите, товарищи


Соб. инф.



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Просмотров: 1861     25 января 2017


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