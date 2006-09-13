Мы с именем этим ложимся и с именем этим встаём



25 января президент Узбекистана принял постановление об увековечивании памяти своего предшественника.



Документ предусматривает ежегодное масштабное празднование дня рождения первого президента Узбекистана, создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Ислама Каримова, а также выпуск специальных почтовых марок с его портретом. Союзам художников и архитекторов предложено разработать и представить на рассмотрение правительственной комиссии проекты памятников основателю независимого государства.



Постановлением принято к сведению наличие в Ташкенте мечети «Ислом ота жоме масжиди» (бывшая мечеть «Джурабек») и Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова с дислокацией в резиденции Оксарой.



Согласно документу, имя Ислама Каримова решено присвоить Ташкентскому государственному техническому университету, автосборочному заводу в г. Асака, международному аэропорту «Ташкент» и Дворцу искусств в г. Фергана. Кроме того, именем первого главы суверенного Узбекистана назовут центральные улицы столицы и ряда городов страны.Документ предусматривает ежегодное масштабное празднование дня рождения первого президента Узбекистана, создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Ислама Каримова, а также выпуск специальных почтовых марок с его портретом. Союзам художников и архитекторов предложено разработать и представить на рассмотрение правительственной комиссии проекты памятников основателю независимого государства.Постановлением принято к сведению наличие в Ташкенте мечети «Ислом ота жоме масжиди» (бывшая мечеть «Джурабек») и Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова с дислокацией в резиденции Оксарой.