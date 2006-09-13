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Мы с именем этим ложимся и с именем этим встаём

25 января президент Узбекистана принял постановление об увековечивании памяти своего предшественника. Согласно документу, имя Ислама Каримова решено присвоить Ташкентскому государственному техническому университету, автосборочному заводу в г. Асака, международному аэропорту «Ташкент» и Дворцу искусств в г. Фергана. Кроме того, именем первого главы суверенного Узбекистана назовут центральные улицы столицы и ряда городов страны.

Документ предусматривает ежегодное масштабное празднование дня рождения первого президента Узбекистана, создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Ислама Каримова, а также выпуск специальных почтовых марок с его портретом. Союзам художников и архитекторов предложено разработать и представить на рассмотрение правительственной комиссии проекты памятников основателю независимого государства.

Постановлением принято к сведению наличие в Ташкенте мечети «Ислом ота жоме масжиди» (бывшая мечеть «Джурабек») и Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова с дислокацией в резиденции Оксарой.

Мы с именем этим ложимся и с именем этим встаём


Соб. инф.



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Просмотров: 910     26 января 2017


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