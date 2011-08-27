Навстречу пожеланиям трудящихся



Компания GM Uzbekistan 25 января начала проведение опроса с целью получения предложений по устранению проблем или рекомендаций по дальнейшему улучшению качества продукции и повышения уровня обслуживания клиентов. Опрос будет проводиться до 3 февраля 2017 года включительно. После анализа поступивших в ходе опроса замечаний и предложений, компания планирует разработать и внедрить конкретный действенный план по дальнейшему совершенствованию своей деятельности. Вопросы, требующие соответствующие решения со стороны правительства, будут направлены руководству страны для рассмотрения.



