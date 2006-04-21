Фигурант и заинтересованные лица



На протяжении девяти суток прокуратура Узбекистана не проявляла заинтересованности в экстрадиции Акбарали Абдуллаева, двоюродного брата дочерей бывшего президента этой страны, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, а 19 января этого года задержанного в Киеве с паспортами гражданина двух государств.



Эксперты, к которым обратилось наше издание, считают, что сложившаяся ситуация вполне ожидаема, поскольку запрос на экстрадицию в Узбекистан одного из самых богатых родственников Ислама Каримова, может спровоцировать «откровения» разыскиваемого, которые на родине подпортят карьеру очень многим должностным лицам высшего эшелона власти, как при погонах, так и без оных.



По мнению одного из экспертов, в данном случае Украина оказала Узбекистану «медвежью услугу». До 19 января правоохранительные ведомства Узбекистана могли делать вид, что искренне заинтересованы в розыске родственника некогда самой влиятельной в стране семьи, а после его задержания надо как-то выходить из положения. Как? Пока, видимо, не определили, считает он.



Эксперт не исключает, что в конечном итоге Акбарали Абдуллаев благополучно покинет Киев и беспрепятственно отбудет в «неизвестном» направлении. Его молчание – гарантия не только безопасности капиталов очень многих влиятельных персон, но и дальнейшего сокрытия масштабных коррупционных схем картелей, сформировавшихся в стране за четверть века по признакам родства и занимаемых постов. «Трудно представить, что произойдет, если Акбарали Абдуллаев пожелает говорить. Если начнет перечислять имена, банки, счета и так далее».



Есть и другое мнение, отчасти объясняющее отсутствие интереса прокуратуры Узбекистана к задержанному гражданину, имя которого ассоциируется с первым президентом этой страны. Днями новый глава государства подписал указ об увековечивании памяти Ислама Каримова в названиях аэропорта, улиц, вуза, завода. На этом фоне информация о задержании разыскиваемого фигуранта уголовного дела может подпортить имидж возвеличиваемого лидера, дав нежелательную почву для размышлений всему населению страны.



Отметим, что ситуация с задержанием в Киеве двоюродного брата дочерей бывшего президента Узбекистана вызвала интерес и в Латвии, давно используемой высокопоставленными чиновниками Узбекистана и членами их семей для отмывания денег. Так, к примеру, хорошо информированное латышское



Откуда были эти мешки, можно предположить…



Об этом, со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Киева, сообщила радиостанция «Голос Америки» , напомнив, что разыскиваемый по-прежнему находится под арестом в следственном изоляторе МВД, куда был помещен постановлением районного суда столицы Украины.Эксперты, к которым обратилось наше издание, считают, что сложившаяся ситуация вполне ожидаема, поскольку запрос на экстрадицию в Узбекистан одного из самых богатых родственников Ислама Каримова, может спровоцировать «откровения» разыскиваемого, которые на родине подпортят карьеру очень многим должностным лицам высшего эшелона власти, как при погонах, так и без оных.По мнению одного из экспертов, в данном случае Украина оказала Узбекистану «медвежью услугу». До 19 января правоохранительные ведомства Узбекистана могли делать вид, что искренне заинтересованы в розыске родственника некогда самой влиятельной в стране семьи, а после его задержания надо как-то выходить из положения. Как? Пока, видимо, не определили, считает он.Эксперт не исключает, что в конечном итоге Акбарали Абдуллаев благополучно покинет Киев и беспрепятственно отбудет в «неизвестном» направлении. Его молчание – гарантия не только безопасности капиталов очень многих влиятельных персон, но и дальнейшего сокрытия масштабных коррупционных схем картелей, сформировавшихся в стране за четверть века по признакам родства и занимаемых постов. «Трудно представить, что произойдет, если Акбарали Абдуллаев пожелает говорить. Если начнет перечислять имена, банки, счета и так далее».Есть и другое мнение, отчасти объясняющее отсутствие интереса прокуратуры Узбекистана к задержанному гражданину, имя которого ассоциируется с первым президентом этой страны. Днями новый глава государства подписал указ об увековечивании памяти Ислама Каримова в названиях аэропорта, улиц, вуза, завода. На этом фоне информация о задержании разыскиваемого фигуранта уголовного дела может подпортить имидж возвеличиваемого лидера, дав нежелательную почву для размышлений всему населению страны.Отметим, что ситуация с задержанием в Киеве двоюродного брата дочерей бывшего президента Узбекистана вызвала интерес и в Латвии, давно используемой высокопоставленными чиновниками Узбекистана и членами их семей для отмывания денег. Так, к примеру, хорошо информированное латышское интернет-издание сообщило читателям, что ежедневно двоюродный брат дочерей Ислама Каримова платит 2 тысячи евро за свое содержание в следственном изоляторе Киева. Это же издание процитировало телохранителя А. Абдуллаева: «Он - рисковый парень с огромными деньгами. Мне доводилось перевозить мешки, набитые долларами буквально до краев».Откуда были эти мешки, можно предположить…