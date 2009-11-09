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Министр обороны уйдёт в отставку?

26 января президент Узбекистана и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами провел рабочее совещание с руководством Министерства обороны страны. Согласно официально распространенной информации, глава государства обозначил меры, «направленные на повышение эффективности законодательного регулирования в области безопасности, дальнейшее совершенствование системы организационного построения Вооруженных сил, подготовки их личного состава, переоснащение современными видами вооружения и военной техники».

Примечательно, что в тексте о совещании не упомянуто имя министра обороны Узбекистана Кабула Бердиева. Случайность или забывчивость исключаются, скорее всего, скоро президент назначит на этот пост другого человека.

Министр обороны уйдёт в отставку?


Соб. инф.



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Просмотров: 742     27 января 2017


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