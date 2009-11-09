Министр обороны уйдёт в отставку?



26 января президент Узбекистана и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами провел рабочее совещание с руководством Министерства обороны страны. Согласно официально распространенной



Примечательно, что в тексте о совещании не упомянуто имя министра обороны Узбекистана Кабула Бердиева. Случайность или забывчивость исключаются, скорее всего, скоро президент назначит на этот пост другого человека.



Согласно официально распространенной информации , глава государства обозначил меры, «направленные на повышение эффективности законодательного регулирования в области безопасности, дальнейшее совершенствование системы организационного построения Вооруженных сил, подготовки их личного состава, переоснащение современными видами вооружения и военной техники».Примечательно, что в тексте о совещании не упомянуто имя министра обороны Узбекистана Кабула Бердиева. Случайность или забывчивость исключаются, скорее всего, скоро президент назначит на этот пост другого человека.