«Ташкент-4» сдадут через 3 года



26 января на пресс-конференции, приуроченной к 25-летию создания авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», генеральный директор национального перевозчика Валерий Тян подтвердил возобновление авиасообщения с Таджикистаном в ближайшее время.



Кроме того, рассказывая о планах на ближайшую перспективу, глава компании обозначил сроки строительства и сдачи в эксплуатацию нового пассажирского терминала аэропорта «Ташкент-4» с пропускной способностью в 1500 пассажиров в час. Это – 2020 год.



