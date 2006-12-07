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«Ташкент-4» сдадут через 3 года

26 января на пресс-конференции, приуроченной к 25-летию создания авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», генеральный директор национального перевозчика Валерий Тян подтвердил возобновление авиасообщения с Таджикистаном в ближайшее время.

Кроме того, рассказывая о планах на ближайшую перспективу, глава компании обозначил сроки строительства и сдачи в эксплуатацию нового пассажирского терминала аэропорта «Ташкент-4» с пропускной способностью в 1500 пассажиров в час. Это – 2020 год.

«Ташкент-4» сдадут через 3 года


Соб. инф.



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Просмотров: 1133     27 января 2017


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