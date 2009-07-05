Прокукарекать – не главное



28 января, если верить восточному календарю и его символам, наступил год Петуха. По мнению астрологов, для людей, родившихся под знаком птицы, традиционно возвещающей о наступлении рассвета, 2017-й станет удачным, но крайне сложным годом. Для реализации поставленных целей придется приложить максимум усилий, преодолев агрессивное сопротивление Обезьяны, не утратившей своего влияния, Кабана, работающего с ней в тандеме, и Крысы, нередко ведущей двойную игру.



Лошадь и Козу, считают астрологи, Петуху предпочтительнее иметь в союзниках, а в отношениях с Собакой, учитывая её преданность хозяину, быть максимально деликатным. Для Петуха крайне важно считаться со Змеем, который оберегает его и его жилище от неожиданностей неприятного свойства, но при этом в отношениях сохранять разумную дистанцию, которая выгодна и во благо обоим.



Принятие важных решений тактического и стратегического характера Петуху не лишне координировать с Драконом. Бык, Тигр и Кролик, по прогнозам астрологов, в 2017-м не окажут сколь-нибудь существенного влияния на деятельность и жизнь Петуха, однако это не освобождает его от обязанности держать их в поле зрения.



В целом же для людей, родившихся под этим восточным символом, в нынешнем году главное - не «прокукарекать», главное - чтобы рассвело. Тогда всё будет хорошо. И у них, и у тех, за кого они в ответе.



