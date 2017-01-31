31 мая 2016 года мы опубликовали заметку «Золотой ключик», в которой
рассказали о технологии отъема квартир, используемой сотрудниками
милиции Ташкента. Материал был подготовлен на основе письма жителя
столицы Узбекистана Дмитрия Мишина.
Напомним суть: подставное лицо,
аффилированное с кем-то из сотрудников правоприменительной системы,
обзванивает желающих сдать в аренду квартиру или дом на
непродолжительный срок. После того, как временный
наниматель жилья получает ключи от квартиры, он приводит в нее заранее
«заготовленную» даму, формально не имеющую к нему отношения. Вслед за
этим в дом как бы случайно наведываются сотрудники милиции, которые под
предлогом проверки паспортного режима обзванивают квартиры. И надо же –
именно в квартире, которую сдали, дверь
открывает слегка одетый мужчина, а в проёме появляется также слегка
одетая женщина. Проверка документов подтверждает, что оба в квартире не
прописаны, что дает основания обвинить её владельца в содержании притона
со всеми вытекающими из Уголовного кодекса последствиями. Попытки
квартиросъемщика доказать, что чист перед законом, успеха не имеют. К
нему применяют ч. 2 статьи 131 Уголовного кодекса (организация или
содержание притонов разврата) со всеми печальными для гражданина
последствиями.
Вот так, если коротко. Автор письма лично
столкнулся с подобной схемой, он отвечал за свои слова, а посему мы
согласились предать ситуацию огласке.
Вчера мы получили письмо
Дмитрия Мишина, в котором он благодарит UzMetronom.com за оказание
содействия в восстановлении законности и справедливости. И сообщает, что
уголовное дело в отношении него прекращено по статье 83 (реабилитация)
Уголовного кодекса в связи с отсутствием состава преступления.
(Не
исключено, что это первая реабилитация в истории судебной системы
Узбекистана за последние четверть века. Или, как минимум, первая, о
которой нам известно на сегодняшний день. Не исключено, что продиктована
она позицией президента Узбекистана, не столь давно сильно
подивившегося полным отсутствием оправдательных приговоров.)
В
ходе расследования инцидента, проведенного прокуратурой Ташкента, было
подтверждено и установлено, что под руководством инспекторов ОПС
Шайхонтохурского РУВД Юсупова Шарофжона Шарипжоновича и Тажимуратова
Умида Рузматовича и при участии двух подставных лиц - Максудова
Шухратжона Маруфжон угли и Маликовой Ферузой Бахтиёр кизи было
осуществлено постановочное действие и незаконно возбуждено уголовное
дело. В отношении инспекторов ОПС Шайхонтохурского РУВД приняты меры
дисциплинарного характера.
Деликатно сформулировано, да?
Сотрудников милиции и содействующих им лиц не признали организованной
преступной группировкой, хотя, скорее всего, четверо и «работали» в сговоре - либо с
целью последующего вымогательства денег у хозяина квартиры, либо с целью
поэтапного отъема жилья (схемы тоже известны). Ну, разыграли спектакль, так это не наказуемо, хоть так называемые арендаторы звонили с
телефона РОВД. Милиционеров даже не уволили со службы! Нормально, да? Самодеятельные
артисты, дескать, что с них возьмешь…
Впрочем, ладно. Главное –
восторжествовала законность. И, конечно же, не только благодаря нашей
публикации. Необходимо отметить, что в разрешении дела участвовали
администрация президента России, МИД РФ, посольство РФ в Узбекистане,
направившее ноту МИД Узбекистана, Генеральная прокуратура Узбекистана,
прокуратура Ташкента, как сказано выше.
Словом, за гражданина
Российской Федерации Дмитрия Мишина было кому вступиться. А как быть
гражданину Узбекистана, окажись он в подобной ситуации? Простому
гражданину, не располагающему связями, не вхожему в высокие кабинеты, не
имеющему денег, чтобы «откупиться» от вымогателей или провокаторов в
милицейской форме?
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