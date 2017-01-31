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Ввиду отсутствия состава преступления...

31 мая 2016 года мы опубликовали заметку «Золотой ключик», в которой рассказали о технологии отъема квартир, используемой сотрудниками милиции Ташкента. Материал был подготовлен на основе письма жителя столицы Узбекистана Дмитрия Мишина.

Напомним суть: подставное лицо, аффилированное с кем-то из сотрудников правоприменительной системы, обзванивает желающих сдать в аренду квартиру или дом на непродолжительный срок. После того, как временный наниматель жилья получает ключи от квартиры, он приводит в нее заранее «заготовленную» даму, формально не имеющую к нему отношения. Вслед за этим в дом как бы случайно наведываются сотрудники милиции, которые под предлогом проверки паспортного режима обзванивают квартиры. И надо же – именно в квартире, которую сдали, дверь открывает слегка одетый мужчина, а в проёме появляется также слегка одетая женщина. Проверка документов подтверждает, что оба в квартире не прописаны, что дает основания обвинить её владельца в содержании притона со всеми вытекающими из Уголовного кодекса последствиями. Попытки квартиросъемщика доказать, что чист перед законом, успеха не имеют. К нему применяют ч. 2 статьи 131 Уголовного кодекса (организация или содержание притонов разврата) со всеми печальными для гражданина последствиями.

Вот так, если коротко. Автор письма лично столкнулся с подобной схемой, он отвечал за свои слова, а посему мы согласились предать ситуацию огласке.

Вчера мы получили письмо Дмитрия Мишина, в котором он благодарит UzMetronom.com за оказание содействия в восстановлении законности и справедливости. И сообщает, что уголовное дело в отношении него прекращено по статье 83 (реабилитация) Уголовного кодекса в связи с отсутствием состава преступления. ( Не исключено, что это первая реабилитация в истории судебной системы Узбекистана за последние четверть века. Или, как минимум, первая, о которой нам известно на сегодняшний день. Не исключено, что продиктована она позицией президента Узбекистана, не столь давно сильно подивившегося полным отсутствием оправдательных приговоров.)

В ходе расследования инцидента, проведенного прокуратурой Ташкента, было подтверждено и установлено, что под руководством инспекторов ОПС Шайхонтохурского РУВД Юсупова  Шарофжона  Шарипжоновича и Тажимуратова Умида Рузматовича и при участии двух подставных лиц - Максудова Шухратжона Маруфжон угли и Маликовой Ферузой Бахтиёр кизи было осуществлено постановочное действие и незаконно возбуждено уголовное дело. В отношении инспекторов ОПС Шайхонтохурского РУВД приняты меры дисциплинарного характера.

Деликатно сформулировано, да? Сотрудников милиции и содействующих им лиц не признали организованной преступной группировкой, хотя, скорее всего, четверо и «работали» в сговоре - либо с целью последующего вымогательства денег у хозяина квартиры, либо с целью поэтапного отъема жилья (схемы тоже известны). Ну, разыграли спектакль, так это не наказуемо, хоть так называемые арендаторы звонили с телефона РОВД. Милиционеров даже не уволили со службы! Нормально, да? Самодеятельные артисты, дескать, что с них возьмешь…

Впрочем, ладно. Главное – восторжествовала законность. И, конечно же, не только благодаря нашей публикации. Необходимо отметить, что в разрешении дела участвовали администрация президента России, МИД РФ, посольство РФ в Узбекистане, направившее ноту МИД Узбекистана, Генеральная прокуратура Узбекистана, прокуратура Ташкента, как сказано выше.

Словом, за гражданина Российской Федерации Дмитрия Мишина было кому вступиться. А как быть гражданину Узбекистана, окажись он в подобной ситуации? Простому гражданину, не располагающему связями, не вхожему в высокие кабинеты, не имеющему денег, чтобы «откупиться» от вымогателей или провокаторов в милицейской форме?

Смог бы он добиться реабилитации? Не уверены.

Ввиду отсутствия состава преступления...

Ввиду отсутствия состава преступления...


Редакция



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Просмотров: 2000     31 января 2017



 
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